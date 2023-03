Un Festival de courts-métrages les 17 et 18 mars à Bertrix, une première !

Depuis quelques années, on constate une croissance de la production cinématographique belge et les courts-métrages n’échappent pas à cet engouement. Cette vitalité mérite d’être soutenue, entretenue et présentée au grand public.

C’est pourquoi, sous l’impulsion d’une poignée de cinéphiles de la région, un comité s’est constitué avec l’appui du Centre culturel pour vous concocter un festival riche et varié, agrémenté de moments de rencontres et d’échanges.

Histoire de cinéphiles

Une opportunité à saisir pour tous les amateurs de 7e art qui découvriront une pépinière de talents issus du catalogue de l’Agence belge du Court-Métrage. Les sélections se déclineront sous trois angles: jeunesse, amateur et professionnel, et feront également la part belle aux réalisatrices belges francophones et néerlandophones, via la sélection "Cinéastes de demain", établie par l’ABCM. "Ce programme donne la parole aux femmes, qu’elles soient réalisatrices ou protagonistes. Il nous fait entrer dans leur intimité, leurs combats, leurs peines et leurs fous rires et brosse ainsi de multiples portraits sensibles et forts de femmes d’aujourd’hui. Une récompense sera attribuée au meilleur court-métrage de cette catégorie", confie l’organisation .

Les organisateurs ne vous sont certainement pas inconnus. Réalisateurs à leurs heures perdues, ils ont eux aussi déjà pratiqué le court métrage voire le long: rappelez-vous L’amour est dans le presbytère de Stéphane Perreaux, projeté la saison dernière à Bertrix ou Dames de couleurs de Jean-Claude Taburiaux, sorti en 2012. À leurs côtés, d’autres cinéphiles et notamment Pascal Dabe, comédien et fondateur de l’Impact ASBL. Ils comptent sur votre présence pour donner le coup d’envoi de ce nouvel événement culturel convivial, consacré aux formats courts. Une douzaine de films seront à l’affiche sur le week-end. Alors, tournez-vous côté "courts", vous ne serez pas déçu.

061 41 23 00 ou info@ccbertrix.be