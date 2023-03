Un bus transportant des enfants perd deux roues sur la N89 à Champlon : le drame évité de justesse

Un bus qui voit ses deux roues arrières se détacher à quelques minutes d’intervalle, cela n’est pas chose courante. "On a évité le pire, heureusement que je roulais à faible allure, souligne le chauffeur du car. Nous avons quitté le centre sportif de Saint-Hubert vers 12 h 30 puisque les enfants devaient se rendre à une activité bowling dans l’après-midi. Le bus a commencé à secouer et je me suis dit que ce n’était pas normal. J’ai ensuite vu une des roues se détacher du véhicule et je me suis rapidement garé sur le bas-côté".

Une fois arrêté, c’est la surprise générale. Le chauffeur se rend compte qu’il ne manque pas une roue mais deux, l’autre s’étant détachée préalablement sans que personne ne s’en rende compte.

"Avec la radio et le bruit général du bus, je n’avais rien remarqué, souligne le chauffeur. Les enfants ont directement été mis en sécurité par les adultes présents dans le car. J’ai ensuite pris contact avec le directeur du centre sportif pour trouver une solution. Pas mal de parents sont venus rechercher leurs enfants. Nous avons également eu la camionnette du CPAS pour rapatrier d’autres enfants."

Un bus toujours entretenu

Un drame évité donc mais qui pose beaucoup de questions sur la vétusté du véhicule communal. Un bus qui, selon le chauffeur, n’est pas si vieux que cela. "Il doit avoir une dizaine d’années et affiche quelque 200 000 km au compteur, c’est peu pour ce genre de véhicule, souligne-t-il. Par contre, c’est vrai que la qualité n’est guère au rendez-vous, le véhicule étant souvent au garage pour des problèmes divers. Mais il n’avait jamais montré de tels signes de vieillesse, précurseurs de l’incident du jour. D’ailleurs, il a toujours été entretenu en temps et en heure".

Chauffeur de bus depuis de nombreuses années, l’homme avoue avoir déjà conduit des véhicules plus fiables et de meilleure qualité. "Le bus endommagé est de marque Temsa, un constructeur turc, explique-t-il. J’avais beaucoup moins de souci avec les véhicules précédents dont les marques étaient réputées plus fiables."

Une expertise sera effectuée

Du côté de la commune, on est bien évidemment étonné qu’un tel fait se soit produit. "Le contrôle technique du véhicule a eu lieu en janvier et il était donc totalement apte à rouler, souligne l’échevin Philippe Gilson. Nous avons eu la chance d’avoir un chauffeur expérimenté qui a bien su gérer l’incident. Une expertise du véhicule aura prochainement lieu afin de voir si sa remise en circulation est autorisée ou non. Le problème technique ne doit cependant pas être si important puisque le car n’a pas dû être dépanné et qu’il a su rouler jusqu’au garage situé à la Barrière Hinck." Des signes de vétusté étaient-ils connus avant cet incident ? "Au niveau des roues, non, précise l’échevin. Mais d’autres petits soucis ont été constatés et réparés. Pour les prochains transports, nous allons attendre que l’expertise soit réalisée. Il faut voir si le véhicule pourra être réparé ou si un déclassement sera prononcé. Si réparations il y a, le bus devra de toute façon repasser au contrôle technique". Notons que récemment, le conseil communal a voté l’achat d’un nouveau bus en partenariat avec la commune de Sainte-Ode. Mais l’arrivée de ce nouveau véhicule n’est pas encore programmée puisque le marché public doit encore avoir lieu.