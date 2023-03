Luxair fait l’acquisition de deux Boeing 737-8 et en négocie deux autres

En attendant leur livraison, Luxair louera temporairement, auprès de Boeing, deux autres 737-8 sous contrat de leasing qu’elle opérera avec son propre personnel navigant, et ce, dès ce mois de juillet. Ces avions permettront à la compagnie aérienne de mieux atténuer les impacts financiers de la crise énergétique, grâce à l’efficacité accrue de ces avions de nouvelle génération.

De plus, Luxair et Boeing sont en cours de négociation pour l’achat de deux appareils supplémentaires de ce même type pour une livraison prévue en 2027, à l’échéance du contrat de leasing.

L’achat de jusqu’à quatre Boeing 737-8 est considéré comme une partie essentielle des investissements pour l’avenir de Luxair.

Sur le plan du confort, les Boeing 737-8 disposeront d’une capacité allant jusqu’à 186 sièges avec un aménagement offrant une expérience de vol plus confortable. À bord, les passagers pourront bénéficier d’une cabine plus spacieuse, d’un meilleur confort d’assise, d’un espacement entre les sièges supérieurs à la moyenne des autres compagnies et de plus grands compartiments à bagages.

Un adieu aux années pandémie

Le rayon d’action atteignant les 3 100 miles nautiques (soit 5 740 km) des Boeing 737-8 permettra à Luxair d’étendre le rayon actuel de ses opérations. Cet avion sera notamment utilisé pour les vols les plus longs tels que ceux, opérés actuellement, vers Dubai, le Cap-Vert et le Sénégal. Et ces nouveaux appareils autorisent la compagnie nationale à étendre son réseau de destinations pour des voyages toujours plus lointains.

Enfin, ces nouveaux appareils sont présentés par Luxair comme plus économes en carburant et plus respectueux de l’environnement.

Les Boeing 737-8 réduiront considérablement la consommation de carburant et les émissions de CO2 jusqu’à 20% par rapport aux générations d’avions précédentes, permettant ainsi à Luxair de poursuivre son objectif de neutralité carbone.

Les stigmates de la pandémie, qui a valu à Luxair deux années marquées par les turbulences, commencent à s’effacer. Gilles Feith, le directeur général de Luxair, cité dans le communiqué, ne dit pas autre chose: "Aujourd’hui est une belle journée pour Luxair (…) Luxair a fait un grand pas vers la sécurisation de sa position de compagnie aérienne de qualité du Luxembourg et de la Grande Région. Je tiens à remercier notre conseil d’administration pour cet acte de confiance, les membres de notre personnel qui nous ont aidés ces dernières années et tous nos précieux clients. Ce jour ne marque que le début d’un voyage visant à assurer l’avenir à long terme de Luxair. Bien plus est encore à venir…"