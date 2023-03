Les fouines sont à la fois nuisibles et protégées, mais on peut les piéger

Nombreux problèmes

Exemple avec Pierre Henrot qui a monté une société chargée de lutter contre les "nuisibles". Sa société est établie à une centaine de mètres de notre province, à Somme-Leuze, et il intervient très régulièrement dans le Luxembourg. Les fouines, il connaît: "Ce sont des animaux protégés mais des dérogations existent pour les éliminer. Ces fouines posent de très nombreux problèmes, que ce soit aux véhicules, en rongeant des câbles, ou dans les maisons, notamment dans les greniers", constate-t-il. Les dégâts peuvent être conséquents: "J’ai déjà vu dans un grenier des dégâts dans l’isolation qui se chiffraient à plusieurs milliers d’Euros. La fouine avait littéralement arraché la laine de verre." La parade ? Pierre Henrot explique: "Il faut calfeutrer au maximum en bouchant tous les trous qui peuvent lui servir pour entrer dans un grenier par exemple. C’est un animal territorial. Si un disparaît, il est presque certain qu’un autre viendra s’établir à cet endroit."

Animal méfiant

Si la fouine a pris ses quartiers dans la maison, Pierre Henrot ou ses confrères peuvent intervenir. La tâche n’est pas forcément des plus aisées: "On ne peut piéger l’animal que via une cage. Et il s’avère qu’il est souvent très méfiant", explique Pierre Henrot. Et si les fouines sont présentes toute l’année, il ajoute: "De mars à juin, j’évite de piéger. La fouine a des jeunes. Si la mère est capturée, éthiquement, je ne peux laisser crever ces jeunes, sans compter l’odeur pestilentielle qui se dégagerait."

Le prix de l’intervention, elle, peut varier: "Il faut compter entre 150 et 250 € TVAC. Je dois parfois, en effet, me déplacer pour réamorcer la cage car un autre animal s’est fait surprendre", ponctue-t-il.