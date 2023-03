Le WEBS à Sohier, l’édition 2024, la 30e , sera tout sauf de la petite bière

Il faut dire qu’avec 128 breuvages à la carte, qui plus est tout sauf de la bibine, d’un événement qui a aussi retrouvé sa place à l’agenda, le contraire eut été dommage.

"On a quasi vendu autant de bières qu’en 2022, soit environ 9 500, sourit Jean Léonet. On ne s’attendait pas à autant, car le WEBS avait lieu cette année à la fin du mois. Alors qu’en 2022, il s’était tenu à cheval sur deux mois, avril et mai."

À la giga carte, on retrouvait notamment 29 nouveautés à Sohier. "Comme toujours, les nouveautés ont rencontré un joli succès", note Jean Léonet. "Des personnes reviennent expressément chaque année pour découvrir celles-ci. Les bières fruitées ont aussi toujours la cote, surtout auprès des nombreux jeunes."

"On compte bien marquer le coup pour la 30e édition"

Il n’y a pas que sur les bières spéciales qu’on s’est rué, mais aussi sur la carte des événements du WEBS. "On a fait 840 entrées au total lors des soirées dansantes de vendredi et samedi, une trentaine de personnes a participé au tournoi de mijole samedi, et dimanche, une quarantaine de marcheurs est partie à la découverte de Sohier."

Inutile de dire que 2024 promet aussi déjà un délicieux brassin, puisqu’il s’agira d’une édition anniversaire, la 30e. "On maintiendra sans doute la date au milieu des vacances scolaires", annonce Jean Léonet. "Comment, on va y réfléchir, mais on compte bien marquer le coup !"

Et sans nul doute trinquer un petit coup en plus !