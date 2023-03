Le radar Lidar placé à Fouches a fait mouche, et ça râle

Se faire flasher, ça fait pester ! Surtout quand on a le souci de respecter les limitations de vitesse. Un abonné de notre journal a perdu son latin en matière de compteur. Son épouse Monique nous a écrit. Pour elle, son chauffeur de mari n’a rien d’un chauffard et d’autres conducteurs seraient tombés dans le panneau. On devrait plutôt mettre l’expression au pluriel, car des signaux d’indication, cela ne manque pas dans la traversée de Fouches (Arlon). Une belle ligne droite de la N 83 entre Arlon et Florenville.