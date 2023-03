Ils se déchirent autour d’un héritage de façon inédite et drôle à Bercheux

Le résultat, c’est une "comédie dramatique sociale", sourit Miguel Lamoline.

"Drôle et grinçant"

Que raconte cette pièce nommée "Maison de vacances" ? "C’est une famille de quatre sœurs dont le père est mort voilà longtemps, mais dont la mère est décédée dans l’année. Elles reviennent dans la maison de vacances, avec leurs cousines, pour un week-end qui doit être festif. Une maison qui est bien entretenue par une voisine un peu ennuyante et un voisin sourd-muet. Mais si toute la succession est réglée, personne ne sait à qui appartient cette maison. Ce week-end sera l’occasion de régler les comptes en famille. Avec une soirée festive qui va partir en vrille et des vérités sortir."

Le metteur en scène en dévoile un peu plus: "C’est en même temps drôle et grinçant. C’est un sujet réel traité sur le ton de la comédie. Un peu dans l’esprit du film “Les petits mouchoirs”. Il y a des moments où l’on rit car ça arrive chez les autres. Quand ça s’engueule, c’est drôle. Mais est-ce si drôle que ça ? Le but est de faire rire, mais aussi un peu réfléchir, avec des moments plus tendres également. Même moi, je me fais encore piéger, j’en ris encore alors que je connais la pièce (sourire)."

Une pièce qui promet d’être dynamique, il a d’ailleurs fallu une sacrée préparation. "Je me suis rendu compte que c’était une pièce compliquée pour les acteurs car elle à un côté cinématographique dans la façon de jouer, commente Miguel Lamoline. Il faut que ça fuse dans les répliques, que ça bouge, ce n’est pas évident, mais ils font du bon boulot."

Les réservations partent comme des petits pains

"Maison de vacances" est à voir à la salle du patro St-Martin à Bercheux durant cinq représentations, les 4, 5, 10, 11 et 12 mars (20h vendredi et samedi ; 17h le dimanche). Vu la durée de la pièce, de deux heures, un entracte est prévu. "Et comme la troupe de Bercheux ne joue pas cette année, on leur a proposé de tenir le bar, ce qu’ils ont accepté, c’est sympa", complète le chef des Explorateurs.

Du côté des 13 acteurs, c’est la troupe habituelle qui se produira avec un renfort bercheutois en la personne de Florentin Marchand, pour pallier l’absence cette année de Thomas Bernaerts.

Les Explorateurs sont en tout cas impatients de retrouver la scène et les spectateurs. Ces derniers répondant bien présents, il ne faut pas tarder à réserver vos places. C’est que deux soirées affichent déjà une centaine de réservations. Preuve d’une impatience partagée.

PAF : 8 € ; contact: 0496 ! 623064