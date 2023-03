Il y aura 193 stages au catalogue de l’AKDT 2023 du 9 au 30 juillet à Libramont et Neufchâteau

"Avec le changement de rythme scolaire, ils commenceront une semaine plus tard, ils s’étaleront sur trois semaines plutôt que quatre, du 9 au 30 juillet, note Mathilde Halbardier, chargée de projets et communication à l’AKDT. En 2022, il y en avait environ 200. Il y en aura un peu moins. Mais on compense par des stages hors saison, à La Gatte d’Or à Harsin, l’Académie des Beaux-Arts d’Arlon, et aux CPDA de Buzenol et Wellin. Au total, il y en a 193 en 2023. Pour cette même raison, une fois n’est pas coutume, les stages des secteurs des arts du spectacle, et des danses et musiques du monde, cohabiteront la même semaine."

Un appareil photo avec une boîte de conserve

Et Mathilde Halbardier d’ouvrir le catalogue d’activités au chapitre des nouveautés: "Il y aura un stage de photographie au cours duquel les participants fabriqueront un appareil à partir d’une boîte de conserves, avant de l’utiliser et procéder à un tirage. On trouve aussi des activités plus engagées, en lien avec le milieu LGBT, d’initiation au drag, et un 2e intitulé"Dramaturgie queer, du montage à la mise en lecture". Les stagiaires créeront aussi des œuvres vivantes, avec un stage"arts connected", et du papier, avec un stage"réaliser son papier". Par ailleurs, jadis à la carte, le stage yoga et randonnée fait son retour. Et proposé pour la première fois en 2022, la création d’un spectacle avait rencontré un succès fou. On l’a reprogrammée, avec toujours la présentation de celui-ci en fin de semaine."

Mathilde Halbardier insiste en outre: "Le mot-clé de l’AKDT est l’ouverture. Les stages sont accessibles à toutes et tous, jeunes ou moins jeunes, débutants ou confirmés, valides ou moins valides… Les stages arts plastiques, avec entre autres l’un en céramique chaque semaine, rencontrent en général le plus de succès. Les places partent toujours très vite. Pareil pour l’internat, la soixantaine de places est souvent prise d’assaut"

"Déjà très content avec à nouveau 1 800 stagiaires"

Et de conclure: "En 2022, on a accueilli 1 800 stagiaires, internes ou externes. On a déjà atteint les 2 000. Mais avec 1 semaine de moins, on serait déjà très content d’atteindre à nouveau les 1 800."

Inscriptions: www.akdt.be