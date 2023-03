Houffalize accorde 1 500 € de prime pour les nouveaux commerces avec effet rétroactif

"Cette prime n’est pas une solution"

Après la brève présentation du point par l’échevin, la minorité interpelle celui-ci par la voix d’Albert Lamborelle. "Nous trouvons opportun que cette prime ait un effet rétroactif sur l’ensemble de l’année 2022. Or ici, l’effet rétroactif comprend les douze derniers mois." Ce à quoi répond Philippe Cara: "Il faut bien une deadline. D’autres aides ont déjà été apportées par le passé. Nous pouvons aider la terre entière sinon, et ne pas s’arrêter à la commune de Houffalize. Vous proposez deux mois supplémentaires alors que l’on est déjà sur un an. Nous aurions pu ne pas mettre de rétroactes si nous l’avions souhaité. Un an, c’est plus que raisonnable, c’est même très bien."

Lors du vote, seul Marc Buytaert s’abstient et explique son choix. "Personne ne peut s’opposer à une telle aide, explique-t-il. Mais la question est de savoir si c’est fondamentalement une solution. Et à cette question, je réponds non. La solution est avant tout d’entretenir et de développer le moteur économique. Et ce moteur pour Houffalize, c’est le tourisme. Mais ce moteur bafouille lourdement."

Marc Buytaert continue: "J’ai récemment appris dans ce conseil, par l’échevin du Tourisme Marc Knoden, que la majorité des touristes sont flamands. Alors que, d’après une enquête limitée menée dans la rue, cela ne semble pas être vrai. Lorsque je vous ai envoyé un mail pour avoir des chiffres en ce qui concerne la présence touristique dans la commune, il s’est avéré que vous ne disposiez pas de ceux-ci. Dans une telle situation, comment pouvez-vous mener une politique ?" Des propos qui tendent l’échevin Philippe Cara, qui ne se fait pas attendre pour répondre.

"Je vous conseille de vous renseigner avant de parler à la place des autres"

"Je ne veux pas parler à la place de l’échevin du Tourisme (excusé en début de conseil) mais les chiffres sont connus, ils vous ont déjà été présentés. Vous avez des idées préconçues en matière de tourisme, Monsieur Buytaert. Je vous conseille de vous informer et de prendre vos renseignements lorsque vous parlez à la place des autres."

Philippe Cara poursuit, l’air agacé: "L’économie ne s’arrête pas au tourisme, Houffalize n’est pas une ville-dortoir et est une commune qui bouge. Nous ne voulons pas entrer dans un tourisme de masse et ça restera comme ça."

Le conseiller de la minorité répond quant à lui en affirmant, à nouveau, qu’il n’a pas réussi à obtenir de chiffre.

De quoi faire souffler les élus autour de la table.

Philippe Cara répond une dernière fois en affirmant que les chiffres se trouvent au syndicat d’initiative mais aussi auprès du Commissariat général au tourisme. Pour clore le sujet, Francis Marville, énervé, hausse le ton: "Il faut une certaine logique et la prime n’a rien à voir avec le tourisme ! Je suis président du syndicat d’initiative de l’Ourthe Supérieure et moi, tu ne m’as jamais appelé pour avoir les chiffres ! Ça commence à m’énerver."

Seul Marc Buytaert s’abstient. En plus de Marc Knoden, le bourgmestre Marc Caprasse et Claude Philippart sont excusés en début de conseil.