Équitation: un site dédié à la monte western à Etalle

Elle a eu un vrai coup de cœur pour ces chevaux et cette monte. De retour, en Europe, à Lille, elle a cherché cette race de chevaux, et en a trouvé en Belgique. Avec l’envie d’aménager un site dédié à la monte western en Belgique: "Puis la rencontre de mon futur conjoint sur un concours de reining (NDLR : une discipline de dressage de compétition d’équitation western) à Paris qui lui aussi monte western et réside en Gaume. Une évidence de faire de notre passion commune notre paradis: le Western Horses Events."

Situé sur la commune d’Etalle, sur un terrain de trois hectares en lisière de forêt, le Western Horses Events est un espace dédié aux disciplines équestres d’équitation américaine, avec des cours individuels d’équitation western, différents stages chaque mois (équitation western, travail au sol de votre cheval, Mountain Trail pour tous).

En lisière de forêt

"Cette discipline n’est pas courante dans notre province belge, ni dans les régions frontalières", avance Sylvie Dequenne.

La localisation en lisière de bois permet d’avoir accès à quelque 5 000 ha de forêt et chemins sablonneux pour la pratique de la promenade ou de la randonnée.

Le site se compose d’une piste extérieure destinée en priorité au Montain Trail (obstacles de bois), une piste ludique comprenant 20 obstacles ainsi qu’une piste couverte de 40 x 24 mètres.