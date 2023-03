Après le film "Demain", Cyril Dion revient avec "Animal" le 14 mars 2023 à Durbuy

Après Demain, qui avait remporté le césar du meilleur documentaire en 2016, Cyril Dion revient avec Animal. Un film cri d’alarme, mais néanmoins, encore et toujours porteur d’espoirs et de solutions.

Proposé dans le cadre du projet "Terre Ferme", en off du festival À Travers Champs, le film sera projeté à la salle Mathieu de Geer (parc de Juliénas) à Durbuy le mardi 14 mars, à 20 h. Il sera suivi d’un débat.

Le film raconte le parcours de deux ados, Bella et Vipulan, qui, conscients de la dérive du monde, de la disparition des espèces et des changements climatiques, entament un voyage aux quatre coins de la planète, pour essayer de comprendre. Comprendre la relation de l’homme au règne animal, comprendre pourquoi l’homme met tant d’ardeur parfois à détruire d’autres espèces. Ils comprennent entre autres que nous, les humains, nous sommes aussi la Nature, que nous les humains, nous sommes aussi des animaux et que nous, les humains, nous ne pourrons nous sauver qu’en sauvant les espèces qui partagent cette nature avec nous.

Comme c’était le cas avec Demain, Animal se veut pourtant porteur d’espoir et de solutions. Sans pouvoir s’attaquer à tous les fronts, les deux jeunes s’intéressent plus particulièrement à la pollution, à la destruction des habitats et à la surexploitation. Trois causes majeures de disparition des espèces, intimement liées.

Au fil de leur voyage, ils rencontrent des scientifiques de tous bords et puis des gens, comme vous et moi, des humains qui prennent des initiatives, à leur échelle, qui, aussi petites soient-elles, sont toujours utiles. Et puis surtout, le film pose la question de notre place et de notre rôle sur cette belle planète. À quoi servons-nous ? Nous sommes à un tournant décisif pour notre espèce, à nous de voir vers où nous voulons aller.

Animal, c’est une bonne dose d’espoirs et de solutions pour peut-être éviter de faire partie de la 7e extinction.

5 €/Article 27 Réservations: 086/21 98 70 www.ccdurbuy.beresa@ccdurbuy.be