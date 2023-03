Vacances de carnaval: un bilan en demi-teinte pour le tourisme dans la province de Luxembourg

Quel bilan les acteurs du tourisme luxembourgeois dressent-ils de ce long congé ?

"À Durbuy, le bilan est assez mitigé tant pour l’hébergement que pour l’horeca et le sport aventure, annonce Pablo Docquier, échevin du Tourisme. Les deux semaines de Toussaint ont attiré plus de monde. Après les années Covid, les Belges ne sont plus contraints de rester au pays et reprennent l’avion pour se rendre aux sports d’hiver ou passer des vacances au soleil. Cela dit, les chiffres sont bons mais ne sont pas à la hauteur de ce qu’on espérait."

Le président du syndicat d’initiative de Durbuy, Yves-Marie Peter, confirme. "Beaucoup de gîtes ne sont pas remplis. La fréquentation du bureau d’accueil est relativement calme, en particulier cette semaine car, en Flandres, les enfants ne sont plus en congé. Avant la période Covid, nous n’avons jamais constaté une reprise de l’activité touristique au carnaval. Il fallait habituellement attendre les vacances de Pâques. Ces dernières années, la hausse de la fréquentation était artificielle. Elle s’expliquait par l’effet Covid."

À La Roche-en-Ardenne, le bourgmestre Guy Gilloteaux partage cette analyse, même s’il ne dispose pas encore de chiffres complets. "Le rush attendu pour ces deux semaines ne s’est pas produit: les touristes ont, semble-t-il, privilégié des destinations plus lointaines. Les Vosges enneigées ont attiré de nombreux Belges. Si la neige était tombée en Ardennes, elle aurait boosté la fréquentation."

À la Maison du tourisme de la Haute Ardenne à Vielsalm, Michelle Cornet, employée, souligne que, pour la première semaine, les chiffres relatifs au passage au bureau d’accueil sont fort semblables à ceux du congé de carnaval 2022. La provenance des touristes ? Du 18 au 26 février, 56% de Belges francophones, 28% de néerlandophones, 13% de Hollandais et 3% de Français ont été accueillis.

À la Maison du Tourisme de Bastogne, Aline Preser, chargée de communication, précise que c’est la première semaine de congé qui a attiré le plus de monde. "Nous avons constaté une petite diminution de fréquentation cette année. En deux semaines, nous avons recensé à peu près autant de monde que sur l’unique semaine de carnaval de 2022."

Reste que des sites touristiques et pédagogiques, comme Houtopia ou le Parc Chlorophylle, tirent leur épingle du jeu. "Le bilan des deux semaines de congé est très positif, souligne Delphine Didriche, directrice d’Houtopia. Nos visiteurs venaient essentiellement de Wallonie. Nous avons accueilli moins de Flamands que l’an dernier. Les trois ateliers proposés chaque jour ont connu un beau succès. Cette semaine, un public familial remplace les groupes scolaires. La première semaine de juillet, ce sera l’inverse."

À Dochamps, les gestionnaires du Parc Chlorophylle se félicitent d’avoir ouvert, avant la mi-mars, pour profiter des deux semaines du congé de détente. Le 28 février, le parc affichait déjà 2 604 entrées alors qu’en 2022, 1 449 personnes y avaient été accueillies pendant les vacances de carnaval.