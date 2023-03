Deux clubs de notre province sont actuellement assis sur un siège éjectable en D3. Dernier avec 10 points, Durbuy est quasiment condamné. Avant-dernier avec 14 unités, Givry garde un petit espoir de se sauver, mais compte tenu de ses problèmes extra-sportifs, on le voit mal laisser trois équipes derrière lui. Herstal, avec 20 unités, est le troisième descendant actuellement, mais Libramont (21) et Meix-devant-Virton (24) restent en danger.

Si les championnats s’arrêtaient aujourd’hui, il y aurait donc cinq descendants de la P1 vers la P2 (Bastogne, Freylange, Assenois, Houffalize et La Roche). Il y en aura six si Libramont ou Meix accompagne Givry et Durbuy dans la charrette.

Six, en théorie. Car dans la pratique, ce nombre pourrait être revu à la baisse: en cas de descente, Durbuy et/ou Givry pourrai (en)t ne pas inscrire d’équipe en P1 la saison prochaine. Auquel cas il y aurait des descendants en moins.

À deux mois de la fin des championnats, il est donc impossible de dire s’il y aura deux, trois, quatre, cinq ou six descendants en P1.

Il n’y en aura que deux si Givry et Durbuy sont les seuls descendants luxembourgeois en D3, qu’ils n’inscrivent pas d’équipe en P1 la saison prochaine (places vacantes = descendants en moins), et que le vainqueur du tour final de P1 se hisse en D3 via le tour final interprovincial, comme Meix l’a fait l’an passé.

Il y en aura six si Libramont (ou Meix), Givry et Durbuy descendent et inscrivent tous les trois une équipe en P1 la saison prochaine, et qu’il n’y a pas de montant supplémentaire de la P1 vers la D3.