Oui, il est autorisé de débarder du bois à 4h du matin

Rentabilité, gel

Les raisons du choix de ce début de journée peuvent être de plusieurs ordres. On pointe ainsi la rentabilité pour le transporteur qui pourrait, par exemple, se rendre plusieurs fois vers une scierie si sa journée démarre tôt. Dans le cas présent, on pointe également les conditions climatiques et plus particulièrement le gel. En effet, du travail avec du matériel lourd sur sol gelé sera moins préjudiciable pour un chemin en forêt que s’il est fait sur un sol détrempé. Sur ce point, les usagers de la forêt sont d’accord.

"On commence tôt"

Interrogé, un exploitant forestier de la région hottonaise nous confie, sourire aux lèvres: "Un ouvrier forestier commence sa journée toujours tôt. C’est le cas en été par exemple lorsqu’il fait très chaud" et d’ajouter, interrogé sur les conditions actuelles: "Pour le moment, on ne commence pas forcément plus tôt avec le gel. Il fait plutôt sec depuis quelque temps. Il n’y aurait pas vraiment de raisons, sur ce point par exemple, de débarder très tôt. Cela peut s’envisager lorsqu’il a gelé très fort pendant une bonne période et que l’on annonce un dégel, là, on s’active encore plus. Mais ici, il a fait particulièrement sec." Autres craintes parfois évoquées par les professionnels, les "barrières de dégel" soit une fermeture de chemins forestiers pour le charroi lourd principalement. Et sur ce point, cet exploitant forestier nous explique: "Oui, cela peut être une motivation de travailler plus. Il faut cependant s’entendre. Ce type de restriction ne devrait pouvoir se faire qu’en cas de dégel et non, par exemple, de fortes pluies".