Natasha St Pier, chanteuse internationale, retrace la destinée héroïque de Jeanne d’Arc. Elle sera accompagnée par son pianiste, pour un spectacle qui s’annonce magique dans un lieu atypique, empreint de spiritualité. La création lumière laissera s’embraser les murs et les voutes de l’église.

L’ASBL Soutien au Père Pedro et à Akamasoa est née en 2016, à la suite des conférences du Père Pedro en Belgique. Le but qui anime le père Pedro Opeka est de remettre debout des personnes qui n’ont eu que le recours d’essayer de survivre sur la décharge de Tananarive, à Madagascar. Il lutte depuis plus de trente ans au service des plus pauvres. Il leur a appris à construire maisons et villages, leur offrant de se reconstruire peu à peu, de retrouver la capacité de déployer leur dignité humaine et de reprendre confiance en l’avenir. Dans les villages d’Akamasoa qui se développent aujourd’hui en différents endroits du pays, chacun bénéficie d’un logement décent, d’un travail, de l’accès à l’éducation, à l’alimentation et aux soins de santé.

Aujourd’hui plus de 25 000 personnes vivent dans les 22 villages de l’association Akamasoa. Plus de 40 000 personnes démunies font également chaque année appel à cette association pour des aides ponctuelles.

PAF pour le concert: 35 €, 20 € pour les moins de 13 ans.

Tickets en vente sur billetweb.fr, à la librairie CDD rue de Bastogne 46 à Arlon.