Leur album "charivari" va faire du bruit ce vendredi 3 mars 2023 à l’Entrepôt à Arlon

Et ce dimanche dernier, les musiciens hors cadre étaient sur la britannique Radio X dans l’émission X-Posure de John Kennedy, une référence connue pour avoir offert leurs premiers passages en radio à des artistes majeurs comme Adèle, The xx, Razorlight, Kate Nash.

Ce vendredi 3 mars, les artistes fêteront la sortie de l’album et l’aboutissement de deux ans de travail à la maison à L’Entrepôt.

Amusant de lire ce qu’en dit le cultisisme Rock&Folk. "Formé à Arlon en Belgique – une des villes du plat pays à plus haute concentration de bistrots par habitant, paraît-il – marcel déboule, tous riffs dehors et guitares tordues en avant. Épileptique et dangereuse, sa musique est aussi une joyeuse bizarreté indie post-punk au sacré goût de revient y."

Bien dans un surréalisme à la belge

Le groupe se définit comme un fantôme carnavalesque qui aime faire beaucoup de boucan tout en se frottant à la joue des humains.

charivari, toujours sans majuscule, est le premier album de marcel, groupe de post-punk fondé en 2020 qui s’est soudé sur l’E411 entre Bruxelles et Arlon. Mixé par Ben Hampson à qui on doit entre autres The Great Regression du groupe anglais DITZ, ce premier album est paru chez Luik Music.

Les musiciens sont Maxime D’Hondt, Amaury Louis, Ulysse Wauthier.

À noter que le clip de playroom, vaut le détour, un joyeux bazar sous le regard d’un énigmatique matou au regard noir et aux lèvres humaines. Un morceau composé en 3 h 10 dans le petit placard à balais de marcel, situé à côté de la cour de récré de l’Institut Sainte-Marie d’Arlon. "C’est un morceau sympathique, agressif et optimiste en ce qu’il transmet un message clair: la salle de jeux doit être rangée après usage, pourquoi ce serait ta Mère-Nature qui devrait s’en charger, hein ?"

www.youtube.com/watch?v=NiB6FlULFCU&ab_channel=marcel – www.entrepotarlon.be Ouvertures des portes à 20 h 30. Le groupe marcel sera aux Botaniques en avril.