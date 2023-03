Les "Matinales au château" dès ce dimanche 5 mars 2023 à Gouvy

Contes

Le premier spectacle aura lieu ce dimanche 5 mars, avec la conteuse professionnelle Sophie Clerfayt qui proposera des contes et légendes autour des ânes sous le titre générique: "Auprès de mon âne, je vivais heureux !" Un spectacle familial accessible dès 6 ans. Le dimanche 19 mars ce sera au tour de "De petits plaisirs, du bonheur et quelques vacheries." un cabaret qui se définit lui-même comme "littéropoéticohumoristicus" avec Miguel Lamoline, seul en scène, qui fera jongler les mots avec humour, cynisme et drôlerie.

Musique et littérature

Le 16 avril, place à la musique folklorique européenne avec Anhemana soit les contractions des prénoms Anne, Hélène, Maïté et Ana "A quatre voix et avec quelques touches instrumentales, par ces chansons méconnues et parfois oubliées, Anhemana invite à voyager au travers de leurs arrangements a cappella", explique-t-on. Dernière de ces matinales au château, le 21 mai, avec un apéro littéraire et une rencontre avec l’écrivain In Koli Jean Bofane, Lauréat en 2009 du grand prix littéraire de l’Afrique noire, du prix Jean-Muno et du prix littéraire de la SCAM, avec "Mathématiques congolaises", son premier roman. L’entrée est ici libre et chaque rendez-vous débute à 11 h.

080/29 29 45 ou dorina.muntean@gouvy.be