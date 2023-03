Entrepreneur et ancien président de Bercheux, Franco Lapietra a rendu son dernier souffle

Ambition et réussite

Arrivé de la Calabre (Italie) au Grand-Duché avec toute sa famille à 15 ans, Franco Lapietra est parti de rien avant de gravir les échelons. "Il expliquait qu’à l’époque, il devait aller à la douche municipale", illustre une connaissance. Volontaire, il a commencé à travailler dans une entreprise là-bas avant de venir s’installer, dans un premier ménage, à Bercheux. Après un passage dans une entreprise locale, de Lucien Baï, il a lancé sa propre société de plafonnage-cimentage avec Michel Boulard dans les années 70. Chacun a ensuite suivi sa route professionnelle et Franco a poursuivi, avec réussite. Il était d’ailleurs encore actif, avec des ouvriers, jusque voici peu. "C’était un homme de terrain, qui savait prendre des décisions et ce qu’il voulait faire, avec ambition", confie Annette Thiry, sa compagne depuis de longues années. Homme de caractère et entrepreneur dans l’âme, "exigeant avec ses ouvriers, mais qui les aidait quand ils en avaient besoin", poursuit sa compagne. C’est que Franco Lapietra n’hésitait pas à rendre service et à faire plaisir à ses proches s’il le pouvait, "et sans compter".

Mais, surtout, il est impossible d’écrire sur le Bercheutois sans aborder le football. Sans conteste sa plus grande passion.

Avec, en numéro 1, la Juventus ! Il avait d’ailleurs un abonnement, assistant régulièrement aux rencontres à Turin. "Pour lui, la Juve, c’était tout, confirme Nicolas Zappala, ami qui l’a accompagné de nombreuses fois. Et chaque match est un souvenir unique avec lui. Franco, c’était Franco, il n’y en avait pas deux comme lui."

Une passion qu’il aimait afficher. "Il aimait les couleurs du club, le noir et le blanc. Ce sont d’ailleurs les couleurs de la façade de notre maison", raconte sa compagne. C’est simple, le blason de la Juventus n’était jamais loin quand Franco était là. Ainsi que le drapeau italien. Il a d’ailleurs suivi la Squadra Azzura lors de plusieurs grandes compétitions, dont les coupes du monde en France, en Afrique du Sud et au Brésil, ainsi que l’Euro 2000 et la finale perdue contre la France. "Vraiment une grosse déception. Il m’a fallu une semaine pour m’en remettre. Je n’étais vraiment pas bien", confiait-il dans nos colonnes en 2015, alors qu’il venait d’assister à la finale de la Ligue des champions à Berlin entre la Juventus et Barcelone. Il était également fréquent de croiser Franco Lapietra dans les travées de Sclessin.

Bercheux jusqu’en Promotion

S’il aimait aller dans les grands stades, Franco Lapietra a également été très actif dans le foot local. Il a commencé à investir dans le club de Bercheux à partir de 1974. Avec son compère Jean-Luc Lambert, ainsi que Pierre-Hugues Ponette, ils ont écrit les plus belles lignes de l’histoire du RUS Bercheux. Le club était ainsi passé de la P3 à la Promotion, avec un doublé titre P1 – coupe provinciale. De sponsor, il est devenu président en 2006 avant de prendre du recul, à l’instar du reste du trio. Franco Lapietra continuait de suivre, de plus loin, le club devenu FC Bercheux après la dissolution du RUS en 2007.

Il laisse derrière lui quatre enfants, Isabelle, Massimo, Astolfo et Graziella, et plusieurs petits-enfants.