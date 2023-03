Du théâtre… comme au jardin à Villers-Sainte-Gertrude le 11 mars 2023 : les Youtubeuses sur scène

Gisèle Mariette et sa comparse ManuE Happart, endossaient chaque jour un rôle. D’abord totalement improvisée, leur première intervention avait eu pour objectif de remercier le personnel médical et se faire entendre du fin fond de leur jardin. Très vite la sauce avait pris et les rôles s’étaient diversifiés, les capsules se succédaient sans se ressembler et toujours avec la même envie de nous faire rire et de fissurer la chape de béton qui nous écrasait. Gisèle interprétait le rôle de notre vamp locale, Zézette, de Chantal Havard la féministe, de Yolande Cristal qui tient un camping ou encore de Rita Grappa, alcoolique notoire. ManuE leur donnait la réplique dans la peau, entre autres, d’Emma la Tronche, d’Anna Bé chanteuse experte en bien-être ou dans celle de Cerise, la logeuse de Zézette.

Le succès est au rendez-vous, chaque vidéo sort un peu de l’isolement, chaque intervention est attendue. Il aurait été dommage de pousser tous ces personnages dans les oubliettes.

De retour à la vie normale, les deux comédiennes décident de poursuivre l’aventure, mais cette fois, elles invitent le public à investir leur jardin, théâtre de tous leurs délires. De là à proposer la formule sur scène, il n’y a qu’un pas, qu’elles franchissent le 11 mars à la salle Saint-Michel de Villers-Sainte-Gertrude.

Un spectacle en six costumes (3 par comédienne), rythmé (30 secondes pour se changer à chaque sketch), largement inspiré par le public (c’est de l’impro) et qui ne manquera pas de sel (mais ça, ça dépend aussi de l’inspiration du public !). La recette est simple et rassemble un subtil dosage entre expériences de rue, impro, café-théâtre et humour, pour un résultat testé et approuvé !

Théâtre au jardin se produira le 11 mars à 20h l’Espace Saint-Michel (Rue du Coreux, 6 – 6941 Villers-Sainte-Gertrude). Réservation: www.ccdurbuy.be