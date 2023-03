Des citoyens disent "Nuts" aux éoliennes près de la N4 à Remoifosse

Le promoteur, Aspiravi, prévoit donc d’établir cinq mâts qui culmineraient à 230 mètres au plus haut des pales. "Un projet gigantissime", lance un autre riverain. Une quarantaine de personnes ont donc participé à cette réunion lundi soir. "Nous ne sommes pas ici pour juger de la pertinence de l’éolien, mais pour vous informer de l’impact de ce projet", entame Ginette Charneux, une citoyenne qui pourrait être touchée par ce projet.

Les différents intervenants ont alors pointé les différents éléments auxquels il faut faire attention: l’effet stroboscopique pourrait être supérieur à 30 minutes par jour (ce qui est autorisé), le bruit (45 décibels à 800 mètres, soit l’équivalent de deux personnes qui conversent sur le pas de la porte durant 24 heures), l’impact sur la faune et la flore (Bastogne est un couloir de migrations), sur l’immobilier, sur le tourisme, et bien sûr l’impact sur le paysage car les mâts seront vus dans toute la région, à plusieurs kilomètres . "Cela touchera tout le quartier de Bois d’Hazy, du Saiwet, de Remoifosse, de Lutrebois, mais aussi de Salvacourt", poursuit Thierry Fosséprez.

"Suffisant pour arrêter le projet ?"

Et tous de penser que Bastogne a déjà fait son effort pour l’éolien d’autant qu’il y a également une saturation à la frontière grand-ducale. "Les bourgmestres de Bastogne et Vaux-sur-Sûre ont déjà annoncé qu’ils étaient contre le projet, mais est-ce que cela sera suffisant pour arrêter le projet ?", s’interroge encore Jean-Philippe Daco, habitant de Salvacourt.

Les citoyens ont encore de nombreuses questions et voudraient que l’étude d’incidence aille plus loin que celle qui est généralement mise en place. Pour ce faire, ils espèrent une réaction massive, mais qui doit avoir lieu dans l’urgence car la première phase se termine ce jeudi 2 mars. "Il faut vraiment que l’on montre qu’on est présents et qu’on veut en savoir plus", conclut Ginette Charneux.

Les projets éoliens ont décidément le vent en poupe à Bastogne. De quoi légitimement inquiéter les habitants qui veulent envoyer un "Nuts" au promoteur comme les Allemands l’avaient reçu dans la ferme Kessler, qui se trouvera aussi impactée par le projet.