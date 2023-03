Déléguer mais pas à n'importe quel prix à Tellin

Comme la plupart des communes de la province, Tellin s’apprête à déléguer certains marchés publics ou concessions directement au collège communal ou la direction générale. Un nouveau décret, sorti fin de l’année 2022, permet maintenant aux communes de ne plus forcément passer toutes les décisions au conseil communal. Cela vaut surtout pour les montants inférieurs à 30 000 €. Mais des montants plus importants ont fait réagir le groupe de la minorité Let’s Go, emmené par Jean-Pol Pirlot. "Vous nous demandez de donner délégation au collège pour décider du principe de passation d’une concession de services ou de travaux pour un montant allant jusqu’à 250 000 €, souligne-t-il. Le code de la démocratie ne mentionne pas cela de la sorte sauf en cas d’urgence impérieuse et d’événements imprévisibles". Le chef de file de la minorité a précisé qu’il était indispensable d’apporter cette nuance importante pour que son groupe vote le point favorablement. L’homme a ensuite donné son point de vue sur le sujet. "On parle d’un besoin de célérité pour ne pas surcharger le conseil communal mais c’est un peu provocateur et irrespectueux envers la minorité qui ne s’est jamais opposée à des projets porteurs, a-t-il tenu à préciser. Une acceptation pareille, sans nuancer les termes, permettrait à la majorité d’effectuer sans contrôle des investissements de grande ampleur en phasant de gros projets en plusieurs tranches de 250 000 €, ce qui n’est pas acceptable".