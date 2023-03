Approvisionnement en eau: la Commune de Rendeux mandate un avocat

Une aide financière ?

Autour de la table, tout le monde marque son accord avec cette disposition de recours à un avocat. Sébastien Depierreux (min. Ind.) estime qu’il faudrait se liguer avec d’autres communes qui ont le même souci pour avoir plus de poids. Le chef de file de la minorité, Albert Cornet, évoque: "Il est difficile de parler d’équité pour l’eau. Il y a celle qui entre et celle qui sort. Pour celle qui entre, un dispositif d’adoucisseur coûte entre 1 500 et 2 000 €. Pour l’eau qui sort, il y a l’épuration et là les systèmes différents. La Commune ne pourrait-elle pas intervenir dans l’appareillage ?" Le mayeur entend mais rétorque: "Une intervention de 250 € ce n’est pas beaucoup. Si on monte à 1 000 € pour 500 ménages, faites le compte !"

Parking à Devantave

La salle de Devantave va-t-elle bientôt disposer d’un parking ? Le dossier avance comme l’explique le bourgmestre: "C’est l’une des plus grandes salles de la commune et elle ne dispose pas de parking. Idéalement nous aurions souhaité acquérir le terrain à proximité mais le propriétaire n’est pas vendeur." Par contre, évoque-t-il, un peu plus loin, une personne est disposée à céder son bien: "Il est situé à 30 mètres de la salle", note le mayeur. Répondant à une question d’Albert Cornet, il explique en outre que le parking ne sera pas réalisé sur l’ensemble de la parcelle, cette dernière étant constructible.