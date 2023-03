Cependant en début de séance, Sylvie Guillaume annonce: "J’ai pris la liberté d’annuler cette rencontre parce que six conseillers avaient averti de leur absence." Et pas des moindre puisque les plus interrogateurs et méfiants face au projet Vivalia 2025 et à la création de la clinique Centre Centre-Sud de Houdement comme Jean-Jacques Boreux et Geoffrey Schadeck faisaient partie de ceux qui avaient de bonnes raisons d’être absents.

Les autres étaient l’échevine Valérie Recht et Stéphanie Lentini tous dans la majorité outre Robert Schiltz et Jennifer Kirsch pour la minorité. Bruno Goelff regrette l’absence des délégués "au moment où le recours arrive on aurait pu avoir des explications en direct".

Partie remise

Ce n’est que partie remise, ils seront de nouveaux invités lors d’une prochaine séance, assure la bourgmestre qui a justement été proposée pour un poste d’administrateur de cette intercommunale par son parti, le PS, suite au départ d’un autre membre démissionnaire. "J’aurai ainsi l’occasion d’être au plus près et de découvrir de l’intérieur ce qui se passe au conseil d’administration parce que jusqu’à présent je n’en savais pas beaucoup plus que vous les conseillers", commente celle qui a reçu l’approbation générale pour cette désignation. Tous les autres points ont également été acquis à l’unanimité.

Trois nouveaux abris bus

Ainsi, il en a été pour l’installation de trois nouveaux abris bus.

L’échevin Daniel Guébels a détaillé les positionnements: deux à Baranzy à hauteur du nouveau funérarium, l’un contre la façade de la salle paroissiale "Le Chêne" dans le sens vers Virton et l’autre en face. Selon les services du TEC, l’arrêt compte une moyenne quotidienne de fréquentation de 25 personnes. Ce sera le plus grand avec une dimension de 3,9 x 1, 3 m.

L’autre sera installé à la rue des Frères Sindic à Signeulx avec une moyenne de fréquentation de 4 personnes. Ceux-là seront dimensionnés à hauteur de 2,60 x 1,3 m. Il mordra un peu sur un terrain privé. Le coût total de cet investissement est de 24 237 €. Mais la participation communale se limite à 4 847 € (20%) l’autre partie étant prise en charge par la SRWT. Des abris à vélos sont également prévus à proximité.

Quatre projets ont abouti

Daniel Guébels a encore présenté le rapport annuel du PCDR, l’ancien, celui durant lequel quatre projets ont été réalisés: la place de Mussy, la création de la maison de village, les chemins de liaison ainsi que la création de maisonnettes pour personnes âgées. Deux autres sont en cours: la création de deux logements tremplin (nouveau presbytère) et la création d’une maison rurale sur le site de la salle de l’Union.

Le projet de création d’une maison de regroupement de médecins est en cours et sera finalement réalisé sur fonds propres.