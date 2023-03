Voir la ministre pour l’abreuvage des bovins à Tenneville

Le bourgmestre Charlier poursuit: "Nous suivons les demandes des syndicats agricoles qui ont expliqué que des décisions pourraient tomber en mars. Ici, je ne pense prendre personne au piège comme j’ai annoncé ce point depuis le week-end."

Le mayeur poursuit: "Le but est de protéger la faune aquatique et la végétation de berges. Ici, on demande de permettre un passage de quatre mètres avec un empierrement. Les bovins peuvent avoir accès au plan d’eau sans autre matériel. Et on peut craindre une nouvelle sécheresse et donc du charroi pour amener l’eau, ce qui sera peu écologique."

Ludovic Collard (maj) poursuit: "La porte n’est pas fermée. Natagriwal peut accompagner les agriculteurs. Il faut se méfier de la sanction qui pourrait être l’arrêt des aides européennes."

Le bourgmestre Charlier poursuit: "Au niveau des sanctions, il y a eu des directives claires auprès des agents DNF. De notre côté, nous comptons bien demander pour qu’il y ait d’abord de la prévention, mais nous n’avons pas autorité sur eux." Sophie Léonard demande alors qu’on ajoute à la motion la demande pour rencontrer la ministre Tellier afin de lui expliquer la situation sur le terrain et que la minorité soit associée à cette rencontre. Nicolas Charlier précise que, pour être correct, il conviendrait que ce soit la bourgmestre de Libramont, auteur de la motion, qui prenne ce contact.

Marc Gauthier rappelle que, précédemment, les ministres annonçaient leur venue au bourgmestre quand ils étaient en visite dans leur commune, ce qui ne semble plus être le cas à présent. "C’était ce genre de moment qui permettait de partager sur d’autres sujets", explique-t-il.

Et chacun de rappeler une grande attention aux agriculteurs car les PV pourraient tomber dès le 1er avril.

Relance d’un 3e PCDR

La commune de Tenneville a par ailleurs eu l’accord d’aides de la Fondation rurale de Wallonie pour lancer un troisième PCDR, le deuxième se terminant.

"L’année 2022 a permis de travailler sur la maison multiservices, se félicite le bourgmestre. Les groupes de travail ont fait un excellent travail. J’espère à présent une hausse des financements pour les PCDR. Encore une demande à faire à la ministre Tellier qui devrait signer la convention pour la chaussée Marie-Thérèse." Le conseiller Simon demande que la population soit informée en amont du travail réalisé dans ce cadre pour y voir tout l’intérêt qu’ils peuvent y retirer pour la commune.