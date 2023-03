Mussy-la-Ville: le théâtre Mirabelle présente "Cimetière"

"Chaque pièce, est une nouvelle expérience avec son lot de découvertes et d’innovations" explique l’animateur-metteur en scène Alain Lambert.

Cette fois autour des tombes où différentes saynètes vont évoquer le passé ou l’avenir, réel ou imaginaire des défunts, les acteurs joueront avec un grimage digne de celui très coloré de la tradition de "El dia de Los Muertos" le jour des morts au Mexique. Les yeux seront ornés de fleurs avec des motifs romantiques et une bouche façon squelette issus de la "cavalera" (le crâne), une fête inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. L’objectif étant d’exprimer l’égalité de tous face à la mort, qu’importent les origines et les appartenances culturelles, religieuses ou philosophiques. Les maquillages sont réalisés par Célia Luc, Manon Lambert, Magali Tinant, Christine Hyeulle et Manon Collignon qui se relayent pour traduire au mieux cette ambiance lors de chaque représentation.

Deux acteurs locaux

Pour l’une des dernières fois dans la région, on pourra voir ou revoir sur la scène les fidèles de la troupe comme Dominique Loreaux, Marie Duquesne, Manon Collignon, Michel Hyeulle, Francis Toussaint, André Remiche, Stéphanie Thiéry et Alain Lambert. Et à Mussy on appréciera spécialement les prestations des mussyplotains Philippe Martel, l’artiste réalisateur de BD, d’affiches à l’humour toujours présent et de Sylvie Flammang installée depuis une quinzaine d’années dans le village avec son mari François Donnay.

La partie technique sera assurée par Jean-Marc Muller et François Lambert tandis que Nadia Arend veillera à la régie plateau.

Une dernière représentation sera donnée à Aumetz (F) le 12 mars.

Infos réservations: 0496 69 27 89 ou 0475 74 86 08.