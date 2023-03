Le musée de la cave Mc Auliffe à Bastogne ouvrira pour la fin de l’année 2023

Depuis lors, on retrouve encore quelques soldats sur le site, qui s’occupent uniquement de la restauration des anciens véhicules dans le cadre de la phalange bastognarde du War Heritage Institut, ce qu’ils appellent Bastogne Barracks.

Depuis lors, les bâtiments de l’arrière du site ont bien accueilli des demandeurs d’asile.

Le stand de tir est encore quelques fois actif. Des zones de stockage sont intéressantes pour les mouvements de jeunesse.

Et puis la cave McAuliffe se dévoilait encore chaque année lors des commémorations de la Bataille des Ardennes, mais le site attend vraiment une réaffectation.

Pas que la cave McAuliffe

Une première étape a été lancée avec des travaux réalisés pour proposer un tout nouveau cachet au bâtiment qui accueille la cave McAuliffe. Ceux-ci avancent bien. Les murs extérieurs transpirent la fraîcheur.

À l’intérieur aussi, on voit déjà les tendances des pièces même si les travaux ne sont pas terminés. "L’objectif est vraiment muséal, confirme le bourgmestre Benoît Lutgen. Avec la mise en valeur de la cave, mais pas uniquement. Ce sera un complément au Bastogne War Museum. On y proposera des vues stratégiques, logistiques. Une pièce sera dévolue au Christmas Dinner que l’on a déjà pu voir."

Le bourgmestre poursuit: "Le projet de musée s’étend actuellement sur 1 100 mètres carrés. Il reste 500 mètres carrés qui n’ont pas encore été affec tés. Cela pourrait être un partenariat public-privé. L’objectif est vraiment de ressentir ce que l’état-major américain a vécu durant les trente semaines où il s’est installé dans la cave."

Ce projet s’appuie sur un budget de quelque 5 millions d’euros avec une aide du FEDER et de la Région wallonne à raison de 65%.

Le nouveau musée devrait ouvrir pour la fin de cette année, sans doute pour les commémorations.

D’autres projets pourraient également venir s’adjoindre à celui-ci au vu des disponibilités sur le site.

Le projet Wallonia US Gate aussi en route

Le bâtiment 3A de la caserne est en voie d'achèvement avec un look tout à fait singulier.

L’ancienne caserne du sous-lieutenant Heintz est un lieu stratégiquement intéressant pour la ville de Bastogne.

Il se trouve à un pas du centre de la ville et notamment des ateliers de l’ICET (institut communal d’enseignement technique) qui quitteront les lieux dans les années à venir, avec le projet de rassembler l’école à la rue des Remparts. Une belle superficie qui pourrait devenir un nouveau quartier à Bastogne. En attendant, il faudra trouver des affectations pour les bâtiments qui entourent l’ancienne parade ground. L’un est déjà en modification et devrait accueillir un centre des sociétés américaines qui voudraient s’installer en Wallonie. Et ce via le projet Wallonia US Gate qui peut compter sur un budget de plus de 3 millions d’euros. Sur une superficie de 535 m par étage sont prévus 50 postes de travail, une salle de réunion, des espaces d’accueil et de restauration. Les travaux ont débuté et on peut également espérer une ouverture pour 2024.

La zone centrale s’avère également idéale pour accueillir des animations avec des possibilités de parking et un vaste espace qui peut recevoir une scène ou un chapiteau. À l’arrière de cette zone qui conduit à la rue de Sans-Souci, les bâtiments pourraient être détruits pour proposer un projet de lotissement.