Habay: le Théâtre Royal des Forges convoque "L’Assemblée des Femmes"

Le Théâtre Royal des Forges invite à assister à cette pièce haute en couleur les 17, 18, 24 et 25 mars à 20 heures ainsi que les 19 et 26 mars, à 16 heures Toutes les représentations auront lieu au Foyer Place Saint Étienne à Habay-La-Vieille.

Quand les femmes se rebellent.

Révoltées par les conflits incessants de leurs époux avec Lacédémone, les femmes d’Athènes décident d’employer une étonnante ruse pour enlever le pouvoir à leurs mâles dominants et guerriers. L’assemblée sur l’agora sera le théâtre de cet inattendu bouleversement. Les Athéniennes vont mettre en avant leurs charmes et leur séduction pour "neutraliser" la virilité affichée par leurs époux et installer, par des décrets inattendus et drôles, une république idéale et égalitaire. Au grand dam des mâles, les femmes s’entendent pour gérer la cité selon leurs propres règles. Une pièce aux thèmes contemporains

Sous la direction de Jean-Marc Barthélemy, les huit comédiennes et les six comédiens entraîneront dans une succession de scènes hautes en couleur. Une comédie rythmée qui aborde des thèmes d’une surprenante actualité.

Réservation: facebook.com/TRFHabay au 0477 07 49 98 (entre 18 heures et 20 heures) - reservationtrf@gmail.com - theatre-royal-des-forges.be/