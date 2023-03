Érezée: "La Chambre Mandarine", une comédie en huit actes, par les Troupateurs

Les murs de cette chambre d’hôtel n’ont pas les oreilles en poche, ils en voient de toutes les couleurs, et résonnent des histoires de leurs clients. Dans les clients de la Chambre Mandarine, il y a un truand, des amants illégitimes, un contrôleur des finances, on parle romance tragique, fantasme érotique. Et ne prenez pas les agneaux pour des moutons, il se peut bien qu’un loup se cache là où on l’attend le moins. Chaque scène se termine de manière très inattendue. "La particularité de cette pièce est qu’elle permet aussi, dans chaque tableau, de jouer un rôle principal. Seules constantes, le maître d’hôtel ou garçon d’étage et la soubrette", précise le metteur en scène.

Le repas-spectacle du samedi 4 mars est sold out, mais les réservations sont ouvertes pour les représentations qui ont lieu le vendredi 3 mars, mercredi 8, samedi 11 à 20h et pour le dimanche à 15 h.

Dans leur rôle respectif: Laurent Barvaux, Justin Bissot, Sandrine Kempeneers, Fanny Lardot, Frédéric Moulart, Danielle Lespagnard, Christian Richel, Chantal Oger, Christophe Wilkin, Luc Otte, Jeanne Wilkin, Piere-Yves Raets, Jeanine Cornet, Alain Pécher, Béatrice Derenne. Mise en scène: Frédéric Moulart. Souffleuse: Anne-Marie Ponsard. Costumes: Jeanine Cornet. Maquillage: Rémy Crowin et Isabelle Lekeux. Son et lumière: Yvon Ponsard. Scénographie: Étienne Moulart. Les décorateurs: Claude Gillard, Danielle Herin, Alain Pécher. Billetterie: Jacqueline Renard. Sans oublier les personnes qui vous accueillent à l’entrée et au bar, Christine Spaenjers et son équipe, pour les repas et la Commune d’Érezée, le Concordia, la FECOTA.

Réservations au: 0497 081 417