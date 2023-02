Ce sera cette fois sous chapiteau et réservé aux patins et rollers. Une petite révolution, mais surtout une belle faculté d’adaptation dans le chef des organisateurs, à savoir les membres du l’ASBL "Salm sur glace". Traditionnellement, en effet, la cité salmienne pouvait compter sur une patinoire en glace accessible au moment des congés de carnaval.

Crises successives

Mais voilà, comme l’explique la présidente de l’association, Stéphanie Heyden, il y a une conjonction d’événements qui ont perturbé une mécanique pourtant bien huilée.

Au moment du confinement, en mars 2020, la patinoire venait de fermer ses portes: "Nous savions alors que nous occupions le hall des Doyards pour la dernière fois. Le futur hall est amené à se transformer pour le plus grand bonheur de tous, explique-t-elle, enchaînant. Nous allions traverser différents moments de doutes, une crise sanitaire qui perdure, une instabilité qui nous met en difficulté. Alors que nous reprenions un peu d’espoir, il nous fallait fin 2021 prendre à nouveau la décision de ne pas se lancer dans une édition que nous savions incertaine. Le risque d’une perte financière liée à la pandémie était trop important. Nous tombons d’accord pour annuler l’édition de 2022."

Alors que la crise sanitaire s’éloignait, c’est le prix de l’énergie qui commençait à flamber !

Nombreux partenaires

Nouveau coup dur pour l’ASBL, qui décidait cependant de ne pas baisser les bras, voulant par ailleurs répondre à une demande bien présente. "Après mûres réflexions, nous avons opté pour une piste synthétique, une piste de rollers et de patins à roulettes, sous chapiteau. Une grande première pour notre comité, une grande première pour Vielsalm", se félicite la présidente. Épinglant les nombreux partenaires qui œuvrent dans ce projet, les associations qui seront sur site, elle ponctue: "Salm qui roule, c’est une affaire qui nous concerne tous, c’est une affaire qui roule, je l’espère, et bon succès à cette toute première édition". Notons que l’accès est proposé à prix démocratique et la location de patins possibles. Des cours sont également organisés.

Infos sur la page Facebook "patinoire Vielsalm"