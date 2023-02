Quelle fréquence pour le ramassage des déchets dans la commune de Durbuy ?

Ce mode de collecte, justement, suite à une réunion de la commission déchets, il souhaite l’amender et passer à un ramassage toutes les deux semaines sauf de juin à septembre. "Nous sommes conscients qu’il y a des adaptations à faire notamment pour les personnes qui ont des soins de santé, des familles avec des enfants en bas âge, les commerces. On va réfléchir et on en reparlera, dit-il. "On ne va pas refaire le débat, refaire le procès d’un procès, les choses sont telles qu’elles sont"

Conditions à remplir

Et pourtant, débat il y aura.

Laurence le Bussy (min. CommUne Passion) rappelle le but de cette proposition: "Il s’agit de faire diminuer le coût pour les habitants et avec l’apparition des sacs bleus, nous avons moins de poubelles". Mais le diable se cache dans les détails. On épingle en effet autour de la table que la proposition d’Idélux ne sera valable que si toutes les Communes y adhèrent et que le changement de fréquence proposé par l’intercommunale n’est pas le même que celui envisagé par la Commune. Quelques considérations et amabilités au passage sur Idélux et le bourgmestre Philippe Bontemps propose de s’informer auprès de cette dernière pour savoir si les options de sa commune pourront être validées ou non. Cette vision des choses est validée par tous.

Éclairage public

De la soirée, on retiendra également plusieurs dossiers à introduire dans le cadre du Programme Communal de Développement Rural, un PCDR qui se termine. Il s’agira de l’aménagement de la place Arsène Soreil à Wéris (subside escompté de 150 000 €, part communale 773 000 €) et de la maison de village de Borlon (subside: 680 000 €, part communale: 435 000 €). En fin de séance le conseiller Éric Jurdant (Écolo) se demande si une décision concernant la fermeture de l’éclairage public a déjà été prise, la fin du mois de mars étant retenue pour faire le point. Le mayeur précise que trois options sont possibles: le retour à la situation initiale soit l’éclairage présent pendant la nuit, la situation actuelle avec une fermeture la nuit ou la fermeture de l’éclairage la nuit en semaine, mais pas le week-end.

Ce serait vers cette solution que la Commune tendrait, rien n’est cependant encore décidé.