Durbuy : faut-il interdire l’accès aux rochers d’Ozo ?

Un travail de fond qui vise à clarifier les choses dans ce domaine. Parallèlement, des conventions avec l’Union belge de spéléologie et le Club alpin belge sont analysées. Le conseiller Éric Jurdant (min. Écolo) plaide pour que la paroi rocheuse d’Ozo soit purement et simplement interdite d’accès et ce au nom de la biodiversité. Une partie de l’argumentaire fait écho chez CommUne Passion.