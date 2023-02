Pensez à la ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume après votre nettoyage de printemps

" Nous sommes tous coupables d’avoir un jour jeté quelque chose qui aurait pu être utile à quelqu’un d’autre, indique la Ressourcerie FAG. Mais saviez-vous que donner plutôt que jeter peut avoir un impact positif sur l’environnement ? En effet, lorsque nous jetons des objets, ils finissent souvent dans des décharges où ils prennent de la place et polluent le sol et l’eau. De plus, la production de ces objets a un coût environnemental important.

Donner ses objets permet non seulement de leur donner une seconde vie, mais aussi de réduire la quantité de déchets produits. De plus, cela peut avoir un impact positif sur la communauté locale en permettant à ceux qui en ont besoin d’acquérir des objets à moindre coût."

La Ressourcerie FAG peut ainsi assurer la collecte gratuite à domicile et la revente dans un de leurs magasins. En effet, cette Ressourcerie, qui possède trois centres dans notre province, vise la valorisation maximale de produits en fin de vie, notamment via la réutilisation.

1 000 personnes ont déjà fait appel à eux

En province du Luxembourg et plus précisément sur la zone couverte par l’intercommunale Idélux, la Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume est née de l’initiative de plusieurs entreprises et associations locales dont Terre ASBL, L’ASBL L’entrep’Eau et Dureco.

"En un an, près de 1000 personnes ont déjà fait appel à elle pour venir collecter des biens, indique la Ressourcerie FAG Ces biens collectés se retrouvent dans diverses surfaces commerciales situées à L’Entrep’Eau de Bastogne ou encore dans les Terre Factory Shopping de Marche-en-Famenne, de Neufchâteau et de Trois-Ponts."

"De plus en plus populaire"

La Ressourcerie rappelle qu’en plus, "le seconde main est de plus en plus populaire ; avec des magasins qui offrent une alternative durable et économique ". Et ce pour tous les genres d’articles, la Ressourcerie proposant à la fois du textile mais aussi des meubles, de la petite brocante, des jouets, des livres, etc.

"Le premier bon geste, vous l’aurez compris est de penser à donner plutôt que de jeter, le second est de franchir la porte de ces magasins qui regorgent de trésors", conclut la Ressourcerie FAG.

0800/118.78 (numéro vert, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h) ou www.ressourcerie-fag.be