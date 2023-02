Biologiste marine en Antarctique, cette Arlonaise a nommé une nouvelle espèce d’escargot en hommage à Greta Thunberg

Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance à Arlon ?

À la maison et avec la famille on parlait en néerlandais, à l’école et avec les amis en français. Mon prénom portait souvent à confusion car en néerlandais celui-ci se lit "Gerline", "lien" étant un long "lin". Mais en français "Gerlien" se prononce comme "Julien", et donc j’ai souvent été confondu avec un garçon. J’ai habité à Arlon jusqu’à la fin de mes études secondaires, jusqu’à mes 18 ans, puis je suis partie au Japon un an pour une seconde rhéto à l’étranger. À mon retour en Belgique, j’ai commencé mes études de biologie à l’université catholique de Louvain, et depuis 2015 j’habite à l’étranger pour mon travail de biologiste. Mes parents habitent encore dans la région arlonaise, le reste de ma famille en Flandre.

Comment est née votre envie de devenir biologiste marine en vivant à Arlon, loin des mers et des océans ?

Bonne question ! Typiquement comme les Belges vivant en Wallonie, mes vacances en enfance se passaient plutôt à la mer du nord qu’en Ardennes. Puis j’aimais bien les sports aquatiques. J’ai nagé en compétition au Cercle de natation arlonais (CNA) et durant mes vacances j’aimais bien les stages de planche à voile ou de catamaran. Je regardais pas mal de documentaires natures de la BBC avec David Attenborough, ou Blue Planet. Pendant mes études universitaires de biologie j’ai donc naturellement commencé la plongée, et ma finalité s’est de plus en plus orientée vers la biologie marine.

Avant de vous consacrer à la biologie marine, vous avez découvert deux nouvelles espèces d’escargots. Vous en avez dédié un à Greta Thunberg et l’autre à votre sœur ?

À la fin de mes études, j’étais résolue à continuer une carrière en biologie marine. Malheureusement c’est une filière assez compétitive et je suis restée 8 mois sans emplois, à envoyer 40 applications pour des jobs ou doctorats avant de finalement trouver une position doctorante en Allemagne du Nord-Est. Pas en biologie marine, mais un doctorat vraiment intéressant sur des escargots d’eaux douces. Durant celui-ci j’ai aussi découvert et décrit des nouveaux escargots de Nouvelle-Zélande, dont l’Opacuincola gretathunbergae nommé en dédicace à Greta Thunberg. Et Opacuincola Lisanne en cadeau à ma sœur Lisanne à l’occasion de ses trente ans.

Une découverte qui vous a ouvert les portes de la biologie marine ?

Ce doctorat m’a permis d’enfin faire le pont vers la biologie marine, et pour un premier postdoc je suis repartie au Japon pour étudier les méduses d’eaux profondes. J’ai eu beaucoup de chance d’arriver au Japon en janvier 2020, car le pays a fermé ses frontières presque pendant deux ans avec la pandémie. Durant ce temps j’ai eu de la chance de participer à cinq expéditions en mer, toutes pour investiguer les méduses, deux à bord de navires de recherches japonais, et deux en Arctique avec une collaboratrice belge, le docteur Charlotte Havermans de l’institut polaire allemand Alfred-Wegener. C’est cette collaboratrice que j’ai rejointe depuis juillet 2022 pour mon nouveau doctorat sur les méduses en Antarctique, pour lequel je suis en ce moment en Mer de Bellingshausen au bord du brise-glace Polarstern.

Quel est le parcours du brise-glace ?

Je suis à bord Polarstern depuis le 23 décembre 2022, nous sommes partis de Cape Town pour d’abord faire un transit jusqu’en Antarctique, jusqu’à la base de recherche allemande Neumayer III. Puis nous avons continué vers la mer de Bellingshausen, notre domaine de recherche principal, en longeant la péninsule Antarctique. C’était vraiment magnifique, et nous avions eu la chance de voir nombreuses baleines à bosses et phoques.

Quel est votre quotidien à bord du navire ?

À bord nous sommes 49 scientifiques avec un équipage de 45 personnes, de tout âge (19-65 ans) et de 15 différentes nationalités. Notre expédition opère 24 h/24, avec un équipage de jour et de nuit. Ce qui veut dire que pour les scientifiques à bord, il n’y a pas vraiment de journée type, et notre travail peut être aussi bien de nuit et de jour. Notre horaire dépend beaucoup de la météo. Et comme il fait jour quasiment 24 h/24 comme nous sommes en ce moment en été austral, ça donne des heures de sommeils vraiment… disons intéressantes. Notre expédition se terminera le 6 mars à Punta Arénas, au Chili. J’espère poursuivre mon travail en biologie marine sur les méduses aussi longtemps que possible. Et retourner en mer dans les prochaines années.