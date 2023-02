Bastogne et Bertogne vont lancer un conseil consultatif du handicap

+ À LIRE | Un nouvel organe inédit pour améliorer le bien-être animal à Bastogne et Bertogne

"Une vision plus structurée"

Le point est passé à l’ordre du jour du conseil communal de Bastogne jeudi soir. Et il passera sur la table des élus bertognards le 6 mars. Lors du conseil communal, le bourgmestre bastognard Benoît Lutgen a expliqué que ce nouvel organe permettra "d’apporter un regard plus précis sur les projets communaux et d’en initier d’autres.

Des aménagements en la matière ont déjà été réalisés, mais cela donnera une meilleure vision, plus structurée. Et ce dans tous les domaines, dont l’accès au sport. "

Le mayeur a poursuivi: "D’autres aménagements vont déjà être effectués en cœur de ville pour retirer des obstacles qui existent encore pour certaines personnes".

Le point est passé à l’unanimité.