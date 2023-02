La tradition des Faaschtebounen bien respectée à Arlon

Comme on le sait, elle est destinée aux enfants qui rendent visite aux jeunes mariés de la ville d’Arlon pour leur souhaiter bonne chance dans leur nouvelle vie de couple. 17 couples sur 150 avaient répondu favorablement à l’invitation.

Ce dimanche, de 9h à 16 h, ils étaient une petite cinquantaine d’enfants réjouis de se rendre chez 17 couples de jeunes mariés du chef-lieu mais aussi de Bonnert, Waltzing, Autelbas, Weyler, Stockem et Fouches qui ont accepté de les recevoir.

Les bambins ont été gâtés chez les couples de jeunes mariés Cibemba-Pire, Sarah Yzerna-Xavier Dalem, Julien Barthollet, Neu-Willequet, Coline et Dylan Herman, Cordonnier-Feller, Benjamin Renoy, Delisse-Dorban, Goergen-Lessire, De Micas-Lathuraz, M. et Mme Arendt, Streff-Ascari, Ravanelli-Voz, M. et Mme Merck, Bras-Brouart, De Olivera ainsi que Gabriel-Sacré.

Ces réjouissances de fin d’hiver se déroulent toujours le premier dimanche de carême. Le départ était fixé dès 9 h, à la place des Chasseurs Ardennais où un autocar, une petite fanfare, le Canot band, attendaient les enfants.

Ceux-ci étaient encadrés par des membres de la commission des fêtes revêtus du costume typique du Hellechtsmann (jadis le marieur).

Pas de fèves, mais des friandises

Sur le seuil des 17 maisons des jeunes mariés, les enfants ont chanté comme jadis, en luxembourgeois, "Das geleck anieremhaus, keit den faaschtebounen eraus" traduisez "Il y a du bonheur dans votre maison, jetez-nous des fèves de carême".

Les fèves sont à présent remplacées par des friandises et par des jets de petite monnaie.

Les membres de la commission des fêtes, leur président Didier Laforge et l’échevine de l’État civil Anne Lamesh se font ensuite un plaisir de remettre aux 34 jeunes mariés leur diplôme d’honneur et un petit cadeau de circonstance.