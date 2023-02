Carnaval noir de monde mais haut en couleur

À la cité ardoisière, les festivités de cette édition ont débuté par l’habillage du mineur, le grand feu… et bien évidemment par l’intronisation du prince Jérôme 1er (Jérôme Legras), représentant de la police locale, membre des Stationautes depuis 2009.

Jérôme était accompagné de sa princesse Julie Dumont qui est gérante d’une station-service et également membre du groupe des Stationautes depuis 2005.

Trente chars et groupes

Ce groupe fêtait de surcroît ce week-end le 20e anniversaire de sa création. Leurs petits princes et princesses étaient Ben, Nattéo et Juline. Le dimanche, c’était bien sûr la grande cavalcade dès le début de l’après-midi. Devant un public ravi, ce sont trente groupes et chars qui ont défilé. Les locaux (les Euphoriques, le Martelandélire et leur géant, les Défoulés et bien évidemment les Stationautes), ont eu leur petit succès. En voisin, l’on retrouvait L es Tchesseurs d’Fiesse et l’Oktober fest de Fauvillers et également des groupes venus de Saint-Mard, Florenville, Recogne La Roche, Arlon, Heinstert, Witry Wardin, Houffalize et Habay.