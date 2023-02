Pour Écolo Luxembourg, "Houdemont risque de devenir le trou noir de Vivalia"

Pour ce dernier, Vivalia a donc décidé de n’apporter aucune réponse aux questions de fond soulevées par l’autorité compétente. "Comment accepter un projet qui ne répond pas aux objectifs du Schéma de développement territorial en vigueur (SDER de 1999) ni à ceux du projet de SDT (Schéma de Développement du Territoire) tel qu’adopté le 16 mai 2019, notamment en ce qui concerne l’accessibilité optimale des services pour tous et privilégier la localisation des services dans les cœurs de ville et non en périphérie ? Comment se fait-il que l’étude d’incidences ne permette pas à l’autorité compétente d’être pleinement éclairée en ce qui concerne l’examen des localisations alternatives ? Un aspect fondamental ! En effet, l’avis indique que “les éléments mis en évidence ne permettent pas de cerner avec précision les réels besoins du projet en termes d’emprise au sol. L’étude cite différentes superficies: 50 ha, une “superficie minimale de 20 ha, voire 15 ha pour un “projet plus minimaliste” ”. Or, la définition des besoins d’un projet en termes de superficie est une donnée essentielle pour déterminer sa localisation la plus adéquate ! Selon l’autorité compétente “les besoins minimaux pourraient être nettement réduits en termes de superficie ; qu’une superficie de l’ordre de 15 hectares paraît suffisante au vu des éléments susmentionnés et en particulier sur base de la construction d’un parking silo”. Quelle est dès lors la justification d’artificialiser 56 ha ! ?"

Écolo dénonce également l’absence de mobilité alternative à la voiture. "Comment justifier que le volet mobilité soit exclusivement tourné vers la voiture ? La seuleréponse reçue qui consiste à dire que les TEC devront fournir le service nécessaire n’est aucunement satisfaisante." Jean-Philippe Florent estime encore que "c’est tout le volet aménagement du territoire qui est recalé et l’intercommunale a décidé de passer outre en demandant ni plus ni moins à la Région wallonne de s’asseoir sur ses propres engagements (Vision FAST, Plan Air Climat Énergie, Stop béton, SDER, SDT…) ! Tant en termes de superficie, de budget, que d’organisation des soins de santé en province de Luxembourg, Houdemont menace de devenir le” trou noir qui absorbe tout “.

De nombreuses questions sans réponses

"Lors du CA du 24 février, de nombreuses questions sont restées sans réponses: quid des soins de revalidation qui étaient promis à Libramont ? Quid des futures polycliniques/centres de santé de proximité dont la définition reste floue et le financement, au-delà des subventions, incertain ? Des synergies sont envisagées avec la médecine générale (via le 1733), les PMS, l’ONE ou encore la médecine scolaire, alors que, pour cette dernière, un projet est en phase de développement à Arlon… par la majorité provinciale. Comprenne qui pourra. Quelle cohérence pour la vision de territoire ? Reste l’épineuse question du budget et des surcoûts entraînant la révision à la baisse du nombre de lits de Houdemont, dont les contours seront décidés le 12 avril. Tous ces éléments auraient dû inciter le CA à revoir les contours de Vivalia 2025 plutôt que de déposer un recours tête baissée".