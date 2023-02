Un repas solidaire à Nobressart le 12 mars 2023 pour soutenir un orphelinat au Cambodge

Ce plat typiquement brésilien, appelé "feijoada" est à base de riz, haricots noirs, manioc, chou et viande de porc: une vraie découverte pour les papilles !

Le président de Sabaidi-Enfants du Monde ASBL, Francis Lepère, précise: " Ce repas solidaire nous donnera l’occasion de parler des projets en cours et de celui qui s’annonce au Brésil. Le projet en cours au Cambodge aide l’association Ptea-Clara, qui apporte un soutien scolaire à environ 120 enfants dont une partie loge sur place. Ce sont des enfants dont les parents ont des grandes difficultés pour les nourrir et les vêtir. Pour en savoir plus, je vous propose de visiter le site Internet de Ptea-Clara en utilisant l’adresse suivante www.ptea-clara.com ".

L’engagement de Sabaidi est la réalisation de projets dans des écoles, car l’école est le seul moyen qui peut garantir un avenir aux enfants. Le président Lepère conclut: "Cher sympathisant, soyez assuré que chaque euro va directement au projet !"

Réservations jusqu’au 8 mars au 0489 119 408 – mailto.jacmaillart@yahoo.fr – jacmaillart@yahoo.fr – mailto:francis.lepere@yahoo.fr – francis.lepere@yahoo.fr. Prix: 15 €/adultes, 7 €/enfants jusqu’à 12 ans. Vous pouvez vous servir du n° BE31 0688 9718 4955, au nom de "Sabaidi" à Attert pour payer les repas et verser vos dons ! Vous souhaitez donner un coup de main à l’occasion d’une activité ? Il suffit de contacter le président Lepère.