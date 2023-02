Sibret: une exposition photo sur l’activité humaine dans la nature, fin mars

L’exposition de leur art ainsi que la promotion d’un livre sur le thème “le corps féminin, si on y pensait et si on en parlait” concrétiseront le talent de leur travail."

Le vernissage aura lieu le samedi 25 mars dès 14 h. Et il est ouvert à toutes et tous pour un moment de plaisir et de découvertes. L’exposition sera ouverte le 25 mars et le 26 mars, de 14h à 18h. L’entrée est gratuite et l’accès assuré pour les PMR. Un bar sera également ouvert pour se désaltérer.