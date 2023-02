Scandale à la piscine de Saint-Hubert : le directeur aurait volé du mazout

En effet, un vol de carburant aurait été constaté au sein même des locaux de la piscine. Via divers bidons, la personne mal intentionnée aurait subtilisé du mazout servant à chauffer la piscine. Ce manège se serait déroulé dans les sous-sols de l’établissement sportif, là où sont stockées les cuves de mazout.

Les soupçons se sont portés sur le directeur du Centre sportif de Saint-Hubert qui aurait avoué les faits. Contactée sur le sujet, la présidente de l’ASBL Sports et Culture, Céline Nicolas, apporte la réponse suivante via un communiqué: "Le directeur ne fait plus partie de l’équipe du centre sportif, il est à présent remplacé par un directeur ff. Nous mettons tout en œuvre pour que les activités se poursuivent normalement et pour que la gestion quotidienne soit assurée. Le CA et l’équipe du centre assureront la transition pour que ce bel outil qu’est le Centre sportif continue à évoluer et développer de beaux projets sportifs." La présidente ne souhaite pas apporter plus de précisions sur l’éviction du directeur en question : "Le motif de la fin du contrat relève de la vie privée et je ne souhaite donc donner aucune information à ce sujet."

Des propos qui posent question puisque l’ASBL est en partie subsidiée par la Commune et fonctionne donc avec de l’argent public.

À Saint-Hubert, nombreux sont les citoyens qui se posent des questions légitimes au sujet de cette affaire.

Beaucoup de questions

Ce vol est-il un acte isolé ? Si le vol a perduré dans le temps, où est la gestion quotidienne de l’ASBL ? Quelle quantité a été volée ? À combien d’euros estime-t-on la perte ? Une plainte sera-t-elle déposée afin de réclamer des préjudices ?

La cause de la fermeture de la piscine durant l’hiver étant due à la hausse des prix de l’énergie, le vol pourrait être en partie responsable de cette fermeture.

Le bourgmestre Pierre Henneaux a réagi à l’affaire en question.

"L’ASBL Sport et Culture est subventionnée en partie par la Commune et l’Adeps, souligne-t-il. Des représentants du conseil communal (majorité et minorité) sont présents au sein du conseil d’administration de cette ASBL. Suite aux faits, ce CA s’est réuni et a décidé d’une rupture de confiance envers le directeur incriminé. L’ASBL est 100% autonome dans cette gestion et la Commune n’a pas à interférer dans celle-ci. C’est donc à l’ASBL d’investiguer sur ce problème en vue d’éventuels dédommagements, la commune n’étant qu’une partie subsidiante de l’ASBL Sport et Culture."

De notre côté, nous avons tenté de joindre le directeur du Centre sportif incriminé, sans succès.