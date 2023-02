Les nouveaux radars vont bientôt débarquer en Gaume

La volonté de la zone de police est de garder les points de contrôles existants, mais aussi d’en ajouter de nouveaux. "Dans la phase 2021-2022, nous avons installé deux radars dotés d’une nouvelle technologie. Ils sont tous les deux actifs. Le premier se situe à Frenois, commune de Chiny, et le second est installé à Meix-devant-Virton. Nous sommes en attente d’un retour du SPW concernant le radar tronçon entre Ruette et Grandcourt, dans la commune de Virton, avec comme idée d’avoir une seule limitation de vitesse fixée à 50 km/h", explique Jean-Yves Schul. L’autre radar tronçon, prévu entre Croix-Rouge et Virton est lui aussi en attente d’une installation.

Pour ce qui concerne la phase 2022-2023, on nous confirme l’installation d’un radar tronçon entre Chassepierre et Florenville, un second entre l’entrée de Bellefontaine (côté Croix-Rouge) et le centre du village et le remplacement de deux radars fixes à Tintigny et Rouvroy. Notons enfin qu’un autre radar tronçon est dans les cartons pour la jonction entre le truck center de Habay et le rond-point du Delhaize à Etalle. Mais avant d’arriver là, des discussions entre la ZP Gaume et la ZP Arlon-Attert-Habay-Martelange doivent encore avoir lieu.