Le Rise Festival, festival de films sur la pêche à la mouche, jette sa canne au Plaza à Hotton

"Le public partira à la découverte de l’ombre de la Vienne, des silures géants du Tarn en encore de la Bosnie, en passant par la haute vallée de la Loire ou l’Allemagne, sans oublier un peu d’eau salée", précise l’organisateur d’un événement parrainé par Nicolas Vanier, aventurier et réalisateur. "Les pêcheurs à la mouche sont tous un peu fous, de cette belle folie douce que la passion engendre. Chacun, solitaire le plus souvent, promène sa canne sur les eaux qu’il aime, qu’il veut découvrir, qu’il aimerait protéger de cette folie du monde qui abîme tout. L’ambition du Rise Festival est de partager à travers l’image cet amour de la nature, que nous devons faire comprendre et expliquer, et de donner l’envie d’agir pour préserver notre environnement naturel."