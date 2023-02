Le coût d’une transformation d’immeuble pour le CPAS de Habay fait débat

Jean-Marc Devillet, conseiller indépendant, s’étonne du coût du projet. "Quand on calcule, on se retrouve à 7 000 € par mètre carré, alors que pour une nouvelle maison, c’est 1 800 € et pour une surface commerciale, 1 400 €."

Une question de TVA et de façade

Selon lui, il y a également un problème de TVA. "Ici, la TVA apparaît à 6%. Or, pour les communes, il n’y a que les écoles qui peuvent bénéficier de ce taux. Au mieux, pour les logements sociaux, nous serons à 12% et pour le commerce, on sera à 21%."

Fabienne Zevenne, présidente du CPAS, rétorque que le commerce sera "uniquement social". Mais il vaudra mieux avoir un accord avec la TVA, prévient le conseiller.

De plus, Jean-Marc Devillet s’étonne de la conservation de la façade avant : "Ça n’a aucun intérêt puisque, de toute façon, vous ne bénéficierez pas de la TVA à 6%. En plus, il faudra la consolider le temps des travaux, et ensuite, qu’est-ce qu’on fait ? On remet une nouvelle isolation !". "Je pense qu’il s’agit d’un avis du fonctionnaire délégué", explique la présidente du CPAS.

Des équipements qui étonnent

Les équipements posent aussi question au conseiller indépendant. Aucune citerne d’eau de pluie n’est prévue. "C’est bizarre alors qu’on les impose à tout le monde. C’est “ Faites ce que je dis mais pas ce que je fais ”." Il regrette également un chauffage par pompe à chaleur sans installation de panneaux photovoltaïques "alors qu’on est plein sud, on ne peut pas faire mieux".

De son côté, Sylvie Fasbender (Vouloir), souligne qu’il est inscrit sur le dossier qu’il s’agit d’une version temporaire et qu’il n’est pas totalement rempli à certains endroits.

Un subside prévu. mais c’est urgent

"On aura quand même un subside de 144 000 € qui est garanti si on envoie le dossier immédiatement après le conseil. Il y a eu beaucoup de problèmes, d’échanges de mails et temps perdu sur ce dossier. Il aurait dû passer en décembre, c’est clair", regrette Fabienne Zevenne.

Après avoir hésité sur son vote, Sylvie Fasbender (Vouloir) décidera quand même de voter "oui" à ce point, suivant la majorité. Le groupe Écolo s’abstiendra, tout comme José Diswiscourt. Jean-Marc Devillet, lui, votera "non".