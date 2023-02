La jardinerie Brindille à Recogne, meilleure jardinerie de Wallonie (vidéo)

Depuis 1993

Cela fait maintenant plus de trente ans que la jardinerie Brindille est implantée en plein cœur de Recogne. Au fil des années, l’entreprise familiale n’a cessé de prendre de l’ampleur. Les plus gros travaux ont été réalisés en 2019 avec l’extension du magasin. À présent, la société emploie neuf personnes. "Nous sommes spécialisés en jardinerie, fleurs et décorations, explique Edwin Raskin. Notre but est de bien faire notre travail dans ces domaines, nous ne voulons pas devenir un brico ou nous étendre davantage."

Bien que l’entreprise tourne à plein régime, le secteur reste concurrentiel et il faut s’adapter et se démarquer. "Il faut maintenir les tendances du marché, rester dynamique et attentif aux demandes des clients, poursuit le gérant. Nous avons des arrivages 2 à 3 fois semaine. Il faut être vigilant à la concurrence des grandes surfaces et des jardineries du coin. On peut se targuer d’être différent des autres grâce à notre magasin familial."

Un autre avantage qui attire les clients, c’est la chance de profiter des commerces à proximité. "Lorsque le zoning est vide, on voit qu’il y a moins de monde dans la jardinerie. Cette situation géographique en plein cœur de Recogne est bien évidemment un avantage non négligeable."

Mai, le plus gros mois

Face aux nombreuses sécheresses en été et périodes de gel en hiver, les demandes des clients ont-elles évolué ? "Il n’y a pas eu de gros changements dans les habitudes des clients, poursuit le gérant. Mais on a plus de commandes de vignes, de palmiers et de plantes méditerranéennes que par le passé. D’ailleurs, nous avons toujours du stock."

À la jardinerie, la plus grosse affluence a lieu au mois de mai, lors de la période des fleurs. L’ouverture du marché de Noël est également un événement très important pour l’entreprise libramontoise. "Les gens sont aussi très présents dès le retour des beaux jours, poursuit Edwin Raskin. Durant la période Covid, les gens se sont remis au jardinage et à la décoration. L’année dernière, malgré un retour à la normale, la plupart sont restés sur cette vague-là." Et le budget moyen dépensé par les clients, sait-on le chiffrer ? "Non, c’est très difficile. Nous vendons autant de petites plantes et de fleurs que de montages", termine le patron.