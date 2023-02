La future place Albert 1er à Florenville passe un nouveau cap

"Aujourd’hui, le service public estime que nous avons besoin de plus qu’un mi-temps donc, en réponse à un nouvel appel à projets, nous avons décidé d’engager ledit employé à temps plein. Charge qui sera subsidiée à 100%, explique la bourgmestre Caroline Godfrin. On avait imaginé engager une 2e personne à mi-temps avec d’autres compétences mais complémentaires de celles de la premièrer mais on nous impose une seule personne à 100% sur une seule commune."

Bonne nouvelle du côté de la place Albert 1er

On se souvient que lors d’un précédent conseil les différents cahiers des charges de l’aménagement de la place Albert 1er avaient été approuvés dans l’urgence. Une urgence motivée par le maintien de la subsidiation de la rénovation rurale.

Bonne nouvelle annoncée jeudi soir, l’administration a traité le dossier et la ministre a confirmé le subside promis. Conclusion, après signature d’une convention avec le SPW, l’administration communale pourra lancer les adjudications plus tôt que prévu (2024).

Bpost dans l’ancienne poste

La mise en œuvre du pôle multiservices dédié à la famille (crèche, extrascolaire, one, bibliothèque…) dans les bâtiments de l’ancienne poste, un point Bpost y est opérationnel. L’espace était loué, de l’aveu de la bourgmestre pour une somme dérisoire, soit 200 €. Décision est prise d’augmenter cette location: "On n’a pas voulu s’aligner sur le prix des cellules commerciales parce que le but est de maintenir ce bureau Bpost dans nos bâtiments mais 200 € c’était excessivement bas", explique la bourgmestre. Ce loyer va être doublé et passer ainsi à 400 €.