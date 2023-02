Deux yourtes installées à l'école spécialisée de Saint-Mard pour donner certains cours (vidéo)

Entourées par la nature

À l’intérieur, on se sent effectivement apaisé. Les fenêtres offrent une vue à 360 degrés sur les espaces vers de l’établissement. Un parquet stratifié et des toiles sur la paroi absorbent les sons ce qui calme naturellement les occupants des lieux. "C’est un endroit apaisant et sympa. Les élèves n’ont pas l’impression d’être dans une classe pour travailler comme habituellement on va dire", ajoute la directrice faisant fonction, Angéline Bosendorf.

Deux yourtes implantées à l'école libre de Saint-Mard. ©Claudy Petit

Deux yourtes implantées à l'école libre de Saint-Mard. ©Claudy Petit

Un projet de longue date

Ce projet de classes atypiques, l’école de Saint-Mard en rêvait depuis plusieurs années. Pour un coût total de 110 000 euros, l’établissement et Wallonie-Bruxelles Enseignement ont pu permettre l’aboutissement de ces outils. Actuellement, les deux yourtes sont prêtées par WBE, mais la direction espère malgré tout pouvoir les conserver sur le long terme tant la présence de ces yourtes est bénéfiques pour tout le monde y compris pour les enseignants. "C’est un grand privilège, pour moi, de pouvoir m’installer ici. Comme je donne le cours d’éducation relationnelle à la vie affective et sexuelle, les élèves ont besoin d’intimité pour parler, pour se confier et poser des questions. En étant ici, ils ont l’impression d’être à l’écart de l’école et du coup la parole se libère un petit peu plus", détaille Sabine Humblet, enseignante à l’école spécialisée.

Deux espaces spécifiques

Si l’une des deux yourtes est aménagée comme une salle de cours "classique", l’autre est en revanche beaucoup plus minimaliste. Hormis quelques sièges, c’est l’espace et le vide qui sont à l’honneur. En endroit parfait pour organiser des activités comme du théâtre, de la relaxation ou encore des séances de logopédie. "Dans les cadre des activités de lecture, on trouvait que c’était vraiment sympathique de proposer un autre cadre qu’une classe pour nos élèves. La lecture étant laborieuse, le fait de proposer des jeux dans une yourte cela donne une impression de dépaysement. Ce qui est très intéressant aussi, c’est qu’on ne reste pas statique. Ici, on peut proposer une autre dynamique", nous confie Murielle Symens, la logopède.

Il reste encore quelques petits aménagements à faire en extérieur, notamment en plantant des haies et en semant du gazon tout autour du chemin en bois qui permet d’accéder aux yourtes. Précisons aussi que l’école spécialisée de Stockem, utilise régulièrement l’une des yourtes avec ses élèves.