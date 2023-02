535 accidents, en un an, sur le territoire gaumais

Des radars qui flashent à plein régime

À titre indicatif, le seul radar mobile de la zone a permis de dresser 2 527 P.V. de vitesse en 2022. Le lidar ? 3 567 ! Et concernant les contrôles sporadiques effectués par les 10 poteaux présents sur le territoire de la zone de police de Gaume ; ceux-ci ont permis de verbaliser 1 528 véhicules. "La vitesse reste la première cause d’accident chez nous. On retrouve ensuite l’alcool et les stupéfiants qui font toujours beaucoup de dégâts sur nos routes", poursuit Jean-Yves Schul.

Car si la vitesse reste problématique, la consommation d’alcool et de stupéfiants inquiète encore et toujours nos policiers. En 2022, une centaine de P.V. a été dressée pour conduites sous influence de stupéfiants. Pour l’alcool, on parle de plus de 400 P.V. ; c’est 50 de plus qu’en 2021. "Le combat est long. On a parfois l’impression de donner, non pas un coup d’épée, mais un coup d’aiguille dans l’eau", conclut le chef de corps. La zone de police de Gaume s’efforce de sensibiliser les usagers en faisant de la prévention, mais force est de constater que certains conducteurs prennent malgré tout des risques inconsidérés. Et avec les moyens actuels, il est impossible de mobiliser plus d’effectifs.