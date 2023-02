Macoir, Muller et Hougardy ont purgé leur suspension. Guillaume (mollet) est toujours sur la touche et manquera la venue de Freylange samedi soir. Barry (élongation) est blessé tout comme Thorn, Jacob et Gouard.

Freylange: pas d’entraînement mardi

Demelenne, arrivé cet hiver, ne portera finalement pas la vareuse de Freylange. Touché au pied, l’ancien Arlonais espérait être disponible rapidement, mais il souffre finalement d’une fracture. Notons aussi que l’équipe ne s’est pas entraînée ce mardi. Elle devrait normalement s’entraîner ce jeudi soir. "Mais bon, cela commence à sentir mauvais", glisse un joueur.

Gouvy: Pirson est suspendu

Pirson (troisième jaune face à Bastogne) croise Adam, qui rentre dans le groupe après avoir purgé sa suspension. C’est le seul absent d’un noyau qui s’est entraîné mardi et qui sera au repos ce jeudi étant donné le déplacement à Arlon de vendredi soir.

Longlier: Lahrach très incertain

Wallens, qui a assisté au duel entre Chaumont et Ethe samedi, ne jouera pas face aux Chaumontois ce vendredi soir. Il est suspendu. Furdelle revient dans le groupe. Bernard et Evrard sont blessés. Mardi, Debehogne et Lahrach, pour des soucis à la cuisse, ont stoppé la séance. "Et ils sont très incertains, soupire Damien Tucci. Je ne saurai pas encore aligner deux fois de suite la même équipe." Pour l’an prochain, une réunion avait lieu mardi entre le comité et Damien Tucci. Les deux parties doivent se revoir en fin de semaine prochaine.

Oppagne: doigt cassé pour Asly

Mis à part Peeters, Valère Lamy, qui a prolongé pour l’an prochain, est aussi privé d’Asly. Le portier a le doigt cassé et se fera opérer vendredi. Il est out pour un à deux mois. Deville (T2) et Onesti (entraîneur des gardiens) feront partie du staff la saison prochaine. Lopange, qui avait dit sa façon de penser au coach samedi car il n’avait pas joué, fait toujours partie du groupe.

Sart: Burton proche d’un retour

Boulangé et Jacquet sont de retour. Vissers attend les résultats de sa radio. Burton repassait une radio de contrôle mercredi et Demarteau est toujours blessé. Mardi, Quentin Faymonville avait donné congé à ses joueurs.

Vaux-Noville: trois suspendus

La défaite contre Arlon a laissé des traces à Vaux puisque Picard, Clemens et Sagna sont suspendus pour aller à Ethe. Par contre, Paquay, lui, effectue son retour dans le groupe de Pascal Jacquemin qui, pour rappel, a prolongé.

Arlon: douleur pour Lamotte

A. Hausman est suspendu pour la venue de Gouvy vendredi soir. Lors de l’entraînement de mardi, Lamotte a ressenti une douleur à la cheville et a dû écourter la séance. Pour le reste, le groupe est au complet.

Chaumont: Marthus croise Wattiaux

Pour le déplacement à Longlier vendredi soir, Marthus sera de retour après avoir purgé sa suspension ; Wattiaux fait le chemin inverse. Le reste du groupe est opérationnel. Concernant la saison prochaine, Jonathan Schinckus ne s’est pas encore décidé à poursuivre ou non. Il estime qu’il est encore trop tôt pour en discuter.

Assenois: Jacob incertain

L’équipe se déplace à Oppagne samedi soir. Jacob est actuellement malade et donc incertain pour la rencontre. Njia est en vacances. Da Cunha, Larue, Mathieu et Winand sont toujours sur la touche.

La Roche: un seul absent

Pour aller défier Houffalize, l’équipe est pratiquement au complet. Seul Remy sera absent.

Ethe: Arend sur la touche

Pas mal d’absents pour la réception de Vaux-Noville ce dimanche après-midi. Collin (orteil) et Arend (côtes) sont sur la touche. Aubois est suspendu et A. Petit est en vacances. L’équipe récupère tout de même SaintMard qui rentre de suspension.

Houffaloise: Tombal touché à l’épaule

Absent le week-end dernier, Blaise fait son retour pour la réception de La Roche. Tombal, qui s’est démis l’épaule face à Assenois, est sur la touche. Baoo, Chisogne, Putz, Andrianne, Freid, Kaya et Guillaume sont toujours out.

Messancy: Deux blessés

Caprasse et Hamadi sont absents. Le premier souffre du pied, le second de la cuisse. Pas de suspendu.