Les Clinicœurs de la Salm ont ouvert leurs portes

Gaëtan Bartosz a été adoubé en tant que parrain de cette association. Une cérémonie qui n’était pas dénuée d’humour.

Valeurs identiques

Le sympathique animateur radio le concède: "C’est une fierté pour moi d’être accueilli au sein de cette ASBL. Votre générosité, vos causes dans tous les domaines me touchent. Vous travaillez pour le bien-être général. Comme moi, via les ondes, vous apportez le sourire. Je partage la philosophie de l’association qui est également ma philosophie."

Un message superbement bien accueilli par tous et qui donne une autre visibilité à cette ASBL salmienne. Cette visibilité est plus que nécessaire. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la venue de Gaëtan Bartosz s’inscrivait dans le cadre d’une journée portes ouvertes: "On nous connaît sans nous connaître. On sait par exemple que nous avons une boutique mais certains Salmiens ne savent pas où elle se trouve", confesse Suzanne Laurent, vice-présidente de l’association. Elle enchaîne: "N’hésitez pas à pousser la porte de cette boutique. C’est bien plus qu’un magasin. On y trouve les réalisations de nos clinitalents. On y est chaleureusement accueilli, on peut partager, échanger, parler."

Le bonheur partagé

Cette boutique n’est que la partie visible de ces clinicœurs (voir par ailleurs) mais elle est pourtant essentielle: "Elle permet de financer nos actions. Nous avons certes certaines aides, comme celles des communes de Vielsalm et Gouvy, d’associations, de dons suite à des événements sportifs ou autres mais la vente de nos produits est essentielle", confie encore notre interlocutrice. Elle insiste: la quarantaine de membres de l’association, venus d’horizons divers, son totalement bénévoles. Et partage le même credo: "Le seul vrai bonheur, c’est le bonheur que l’on partage."