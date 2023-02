L’école d’Ebly sera agrandie : la commune de Léglise anticipe déjà

"Le nombre d’enfants qui fréquentent cette école ne cesse d’augmenter au fil des années, souligne l’échevin Simon Huberty. Une rentrée à 90 enfants en 2020, 101 en 2021 et 110 en 2022, il est temps de penser à agrandir l’établissement. Nous ne sommes qu’au tout début du projet, mais il faut déjà y penser pour ne pas perdre de temps". Le conseil communal a d’ailleurs voté favorablement la désignation d’un auteur de projet.

"La deuxième phase consistera à réfléchir sur le projet avec les gens de terrain, poursuit l’échevin. Ensuite, nous nous attellerons aux différents subsides possibles pour ce genre de travaux. Vous comprendrez donc que ce projet n’est pas pour tout de suite, mais il est important de l’anticiper dès maintenant."

Retards dans les travaux à Léglise

En parlant d’établissement scolaire, la construction d’un réfectoire pour l’école communale de Léglise était en bonne voie. Mais le dossier va prendre quelques mois de retards. "Cette extension de l’école avait déjà fait l’objet d’un cahier des charges approuvé par le conseil communal précédemment, explique l’échevin Simon Huberty. Malheureusement, une erreur administrative nous oblige à le repasser. Nous n’avons pas d’autre choix que de respecter la loi sur les marchés publics".

Conséquence de tout cela, les travaux qui devaient débuter à l’été seront donc postposés. "Malgré l’augmentation importante des prix des matériaux depuis la précédente estimation, nous restons dans la même fourchette de prix, précise l’échevin. Le seul bémol, c’est que nous perdons du temps. Nous espérons néanmoins limiter autant que possible les délais légaux afin d’avoir une promesse de subsides avant l’été."

Le tourisme a la cote

Lors de ce conseil communal, plusieurs rapports d’activité de l’année 2022 ont été présentés. En ce qui concerne les activités de l’office du tourisme, le bilan général est satisfaisant. "On a retrouvé une activité normale après une explosion des visiteurs touristiques lors de la période Covid, souligne l’échevin Stéphane Gustin. Les trois quarts des visiteurs proviennent de l’extérieur de la commune, ce qui montre l’engouement que suscitent nos contrées. Plus d’un tiers des demandes à l’office du tourisme concerne les balades. Nous avons aussi une offre d’hébergement assez importante avec plus de 450 lits sur le territoire communal". L’échevin est également revenu sur le marché du terroir qui a vu la présence d’une vingtaine de producteurs en moyenne à chaque événement. En ce qui concerne le rapport d’activité de la bibliothèque, ce dernier est plus que satisfaisant. "Le nombre de prêts et de lecteurs actifs est très important ce qui démontre la qualité de ce service, précise l’échevine Martine Collard. Les activités proposées à la bibliothèque fonctionnent bien également mais le nombre de participants pourrait être plus important. Enfin, nous constatons un très beau partenariat entre la crèche, les écoles et la bibliothèque afin de promouvoir la lecture auprès des enfants."